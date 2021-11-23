Nino lesiona músculo adutor da coxa esquerda e desfalca o Fluminense

O Fluminense utilizou as redes sociais, nesta terça-feira, para comunicar um desfalque no time. Nino, titular da zaga tricolor, teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda detectada e não entrará em campo nesta quarta, no duelo contra o Internacional. O jogador já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do clube e não tem previsão de retorno. Em toda a temporada, Nino atuou em 25 jogos pelo Brasileiro, totalizando 2234 minutos. Até agora, o jogador tem três gols pelo Fluminense na competição nacional. O campeão olímpico sentiu dores durante a preparação para o duelo da próxima rodada e desfalca o time em momento crucial da luta pela classificação para a Libertadores.