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futebol

Nino lesiona músculo adutor da coxa esquerda e desfalca o Fluminense

Zagueiro teve lesão detectada nesta terça-feira e não entra em campo contra o Internacional; Jogador iniciou recuperação no departamento médico...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 15:48

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 15:48

O Fluminense utilizou as redes sociais, nesta terça-feira, para comunicar um desfalque no time. Nino, titular da zaga tricolor, teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda detectada e não entrará em campo nesta quarta, no duelo contra o Internacional. O jogador já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do clube e não tem previsão de retorno. Em toda a temporada, Nino atuou em 25 jogos pelo Brasileiro, totalizando 2234 minutos. Até agora, o jogador tem três gols pelo Fluminense na competição nacional. O campeão olímpico sentiu dores durante a preparação para o duelo da próxima rodada e desfalca o time em momento crucial da luta pela classificação para a Libertadores.
> Confira a tabela da Série A do BrasileiroO Fluminense recebe o Internacional no Maracanã, nesta quarta-feira, às 21h30, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!
Crédito: Ninolesionoumúsculoadutordacoxaesquerda(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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