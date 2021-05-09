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Nino exalta ida do Fluminense para final do Carioca e fala sobre sua mãe: 'Abriu mão de muita coisa por mim'

Zagueiro crê que o Tricolor das Laranjeiras cresceu de rendimento às vésperas do confronto com o Flamengo na decisão e valoriza luta no 3 a 1 sobre a Portuguesa, neste domingo...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 18:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 18:13
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O zagueiro Nino não poupou emoções ao destacar a classificação do Fluminense para a final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. Após a vitória por 3 a 1 dos tricolores sobre a Portuguesa, pelo jogo de volta na semifinal, neste sábado, o defensor valorizou a maneira como a equipe vem subindo de produção jogo a jogo.
- Muito feliz pela classificação. Temos crescido jogo a jogo. Temos tudo para fazer dois ótimos jogos na final - e falou que a equipe vai muito além da mescla entre jovens e veteranos:
- Há grandes qualidades a serem ressaltadas. Temos um grupo forte, trabalhador e isso faz diferença na final - completou, em entrevista ao PPV do Campeonato Carioca.
Em seguida, Nino aproveitou para homenagear sua mãe, dona Josy.
- Quero mandar um beijo para minha mãe, dona Josy. Ela abriu mão de muita coisa para cuidar de mim. Estou cansado, emocionado, porque sempre quis honrar minha mãe, uma mulher muito virtuosa. Fico emocionado sempre que falo dela - disse.
O defensor ainda destacou a maneira como a Portuguesa atuou no confronto deste domingo. Porém, não poupou críticas à diretoria do clube.
- Quero dar parabéns ao time da Portuguesa, que lutou muito, tem meu respeito. Não algumas pessoas que estavam na arquibancada e em alguns momentos ficaram falando com jogadores nossos para largarem o futebol para trabalharem na obra. Porque quem sai para trabalhar na obra, vai para buscar seu sustento - declarou.

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