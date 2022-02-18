Nino elogia liderança de Felipe Melo no Fluminense e brinca: 'Ainda não tomei bronca'

Primeiro a ser contratado, Felipe Melo foi um dos principais reforços trazidos pelo Fluminense para a temporada 2022. Líder dentro e fora de campo, ele tem atuado como zagueiro no esquema do técnico Abel Braga e já deixa ótima impressão com a torcida e os jogadores. Em entrevista ao "Resenha ESPN", Nino exaltou o companheiro e brincou com a fama de xerife do atleta.- Quem conhece o Felipe Melo sabe que ele é engraçado. Ele é o jogador que se impõe, os adversários respeitam. Ele é uma liderança pra gente dentro de campo. Ainda não tomei nenhuma bronca dele, não - disse o zagueiro durante o programa.