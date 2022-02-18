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Nino elogia liderança de Felipe Melo no Fluminense e brinca: 'Ainda não tomei bronca'

Zagueiro deu entrevista ao programa 'Resenha ESPN', que será exibido na noite desta sexta-feira, às 22h; Tricolor se prepara para a Libertadores...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 16:13
Primeiro a ser contratado, Felipe Melo foi um dos principais reforços trazidos pelo Fluminense para a temporada 2022. Líder dentro e fora de campo, ele tem atuado como zagueiro no esquema do técnico Abel Braga e já deixa ótima impressão com a torcida e os jogadores. Em entrevista ao "Resenha ESPN", Nino exaltou o companheiro e brincou com a fama de xerife do atleta.- Quem conhece o Felipe Melo sabe que ele é engraçado. Ele é o jogador que se impõe, os adversários respeitam. Ele é uma liderança pra gente dentro de campo. Ainda não tomei nenhuma bronca dele, não - disse o zagueiro durante o programa.
O Resenha completo será exibido nesta sexta-feira, às 22h, na ESPN e no Star+. Allém de Nino, Guilherme, ex-atacante de São Paulo, Atlético-MG e Corinthians, também participa do programa.
Crédito: FelipeMeloeNinodurantetreinodoFluminense(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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