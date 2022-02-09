Nino elogia defesa do Fluminense, avalia início de temporada e projeta clássico: 'Encarar como uma final'

Após a vitória sobre o Flamengo no último jogo do Carioca, o Fluminense se prepara para mais um clássico, nesta quinta-feira contra o Botafogo, pela quinta rodada da competição. Nesta quarta, Nino relembrou o início de temporada, minimizou o peso das críticas nos primeiros duelos e afirmou que o time está evoluindo. O zagueiro ainda elogiou o trabalho de Abel Braga e projetou a pré-Libertadores.- Creio que a cobrança é normal. Quando a gente está no Fluminense, tem que estar acostumado. A gente entende que precisa evoluir, e é uma evolução constante. Também entendemos que há muitos pontos positivos no que temos feito. Essas três vitórias não vieram à toa, sem sofrer gols. Temos tentado manter o equilíbrio, de saber que precisamos melhorar mas também não tem tantos pontos negativos e a gente pode tirar coisas positivas do nosso jogo. A gente confia muito no professor Abel, e sabe que o nosso time vai continuar evoluindo e se entrosando. A tendência é que a gente chegue muito bem na pré-Libertadores - disse.

Nino aproveitou para falar sobre a sensação de dividir a zaga com Felipe Melo. Além de elogiar o companheiro, o defensor também disse que o camisa 52 tem um papel fundamental no elenco tricolor.

- Jogar com o Felipe Melo é um prazer e uma honra. É um cara que eu sempre acompanhei, a carreira de sucesso que ele tem e os títulos que ele conquistou em outros clubes. Hoje estar podendo dividir o campo com ele é, com certeza, um prazer. É algo que eu tento puxar dele, para aprender tudo o que ele tem para me passar. Ele é vitorioso, alguém que se entrega dentro de campo, um cara que muitas vezes não falamos, mas é muito bom tecnicamente. É difícil dizer que alguém assim não encaixa com o seu jogo, facilita para todo o time.> Veja a tabela do Cariocão 2022

Entre um clássico e outro, o zagueiro destacou o sentimento de união da equipe que, segundo ele, tem sido o diferencial. Nino ainda revelou que a diretoria e elenco também se cobram pelo bom desempenho nos clássicos.

- A gente tem tentado encarar sempre como uma final. Um sentimento que todos temos dentro de nós é a importância de vencer os clássicos. A gente sabe que uma vitória em clássico, até para transformar o ambiente de trabalho, é muito importante. A nossa direção bate muito nessa tecla e ficamos felizes com esse desempenho. A gente tenta focar em estar todo mundo junto, concentrado, brigando por cada bola. Creio que isso tenha feito toda a diferença - finalizou.