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Nino e Samuel Xavier desfalcam o Fluminense contra o Santos; veja os relacionados

Zagueiro apresentou uma gastroenterite e foi cortado já nesta quinta-feira; lateral apresentou desconforto após a última rodada em Bragança Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 15:18

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 15:18

Crédito: Mailson Santana/FFC
O Fluminense terá dois desfalques importantes para a partida desta noite, diante do Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Nino apresentou uma gastroenterite nesta quinta-feira e está fora do jogo. Além disso, o lateral-direito Samuel Xavier foi vetado do banco após sentir um desconforto na coxa esquerda na última rodada.
+ Convocado para a Seleção, Nino desfalcará o Fluminense na Libertadores e na Copa do BrasilNo banco de reservas, Matheus Ferraz substituirá o zagueiro, enquanto o lateral será Wisney. Igor Julião, a opção natural, apresentou virose gástrica intestinal.
A boa notícia é o retorno de alguns titulares poupados na última rodada, no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino. Fred, Luccas Claro e Gabriel Teixeira ficam à disposição.
Invicto no Brasileirão, o Flu entra em campo às 19h diante do Santos, no Maracanã. A partida tem transmissão em tempo real do LANCE!.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Veja a lista de relacionados para o confronto:Goleiros: Muriel e Marcos FelipeZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Matheus Ferraz e ManoelLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e WisneyMeias: Cazares, Gabriel Teixeira, Martinelli, Nene, Ganso, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Abel Hernandez, Bobadilla, Caio Paulista, Fred, Kayky e Luiz Henrique

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