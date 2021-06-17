Nino e Samuel Xavier desfalcam o Fluminense contra o Santos; veja os relacionados

Crédito: Mailson Santana/FFC

O Fluminense terá dois desfalques importantes para a partida desta noite, diante do Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Nino apresentou uma gastroenterite nesta quinta-feira e está fora do jogo. Além disso, o lateral-direito Samuel Xavier foi vetado do banco após sentir um desconforto na coxa esquerda na última rodada.

+ Convocado para a Seleção, Nino desfalcará o Fluminense na Libertadores e na Copa do BrasilNo banco de reservas, Matheus Ferraz substituirá o zagueiro, enquanto o lateral será Wisney. Igor Julião, a opção natural, apresentou virose gástrica intestinal.

A boa notícia é o retorno de alguns titulares poupados na última rodada, no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino. Fred, Luccas Claro e Gabriel Teixeira ficam à disposição.

Invicto no Brasileirão, o Flu entra em campo às 19h diante do Santos, no Maracanã. A partida tem transmissão em tempo real do LANCE!.

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