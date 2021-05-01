Nino e Fred são homenageados pelo Fluminense e atacante concorre a craque da rodada na Libertadores

Crédito: Fred ao lado da camisa comemorativa aos 185 gols pelo Fluminense Mailson Santana/FFC

A última sexta-feira foi dia de homenagens no Fluminense. Isso porque, após a reapresentação da equipe e o prosseguimento dos treinos visando a semifinal do Carioca, neste domingo, contra a Portuguesa-RJ, Fred recebeu uma camisa comemorativa aos 185 gols marcados pelo Flu. Vale lembrar que, ao alcançar essa marca, o atacante se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube. Além disso, Fred está concorrendo para ser eleito o melhor jogador da segunda rodada da Libertadores. Outro que também recebeu homenagens foi Nino, após completar seu centésimo jogo pelo Tricolor.

+ Relembre os gols mais marcantes de Fred pelo Fluminense- É tanto recorde que ele alcança que fica até difícil de segurar as homenagens... 403 gols na carreira, 185 pelo Fluminense. Parabéns por tanto, ídolo! Muito obrigado por tudo! - disse o Fluminense, em publicação nas redes sociais Além disso, o ídolo do Tricolor está concorrendo para ser o melhor jogador da segunda rodada da Libertadores. Entre os candidatos, além de Fred, estão Rony, do Palmeiras, Borja, da LDU (EQU) e Bergessio, do Nacional (URU). Todos os atletas são atacantes e fizeram pelo menos dois gols - Rony e Borja marcaram duas vezes contra Independiente Del Valle (EQU) e Vélez Sarsfield (ARG) respectivamente. Já Bergessio, anotou um hat-trick contra o Atlético Nacional (COL). Por enquanto, Fred leva vantagem na enquete.