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Nino e Fred são homenageados pelo Fluminense e atacante concorre a craque da rodada na Libertadores

Com os dois gols contra o Santa Fé, atacante ultrapassou Orlando Pingo de Ouro como o segundo maior artilheiro da história do Fluminense; Nino completou 100 jogos pelo Flu...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 16:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 16:17
Crédito: Fred ao lado da camisa comemorativa aos 185 gols pelo Fluminense Mailson Santana/FFC
A última sexta-feira foi dia de homenagens no Fluminense. Isso porque, após a reapresentação da equipe e o prosseguimento dos treinos visando a semifinal do Carioca, neste domingo, contra a Portuguesa-RJ, Fred recebeu uma camisa comemorativa aos 185 gols marcados pelo Flu. Vale lembrar que, ao alcançar essa marca, o atacante se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube. Além disso, Fred está concorrendo para ser eleito o melhor jogador da segunda rodada da Libertadores. Outro que também recebeu homenagens foi Nino, após completar seu centésimo jogo pelo Tricolor.
+ Relembre os gols mais marcantes de Fred pelo Fluminense- É tanto recorde que ele alcança que fica até difícil de segurar as homenagens... 403 gols na carreira, 185 pelo Fluminense. Parabéns por tanto, ídolo! Muito obrigado por tudo! - disse o Fluminense, em publicação nas redes sociais Além disso, o ídolo do Tricolor está concorrendo para ser o melhor jogador da segunda rodada da Libertadores. Entre os candidatos, além de Fred, estão Rony, do Palmeiras, Borja, da LDU (EQU) e Bergessio, do Nacional (URU). Todos os atletas são atacantes e fizeram pelo menos dois gols - Rony e Borja marcaram duas vezes contra Independiente Del Valle (EQU) e Vélez Sarsfield (ARG) respectivamente. Já Bergessio, anotou um hat-trick contra o Atlético Nacional (COL). Por enquanto, Fred leva vantagem na enquete.
> Veja como está o grupo do Fluminense na Libertadores Outro jogador homenageado pelo Fluminense foi Nino. O zagueiro completou 100 jogos contra o Santa Fé (COL) e também recebeu uma camisa comemorativa.

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