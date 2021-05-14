Nino é convocado para a Seleção Olímpica; veja em quais jogos ele irá desfalcar o Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense terá um representante na Seleção Brasileira Olímpica. O zagueiro Nino foi convocado pelo treinador André Jardine e volta à equipe depois de ajudar na classificação aos Jogos de Tóquio e conquistar o título do torneio Pré-Olímpico da Colômbia, no início de 2020, em que foi titular absoluto.

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A má notícia fica pelo desfalque do jogador, que perderá as duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro (contra São Paulo e Cuiabá, nos dias 29 de maio e 5 de junho, respectivamente), além do duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino (1º de junho). Ele possivelmente fica fora também no confronto de volta (8 de junho).

A apresentação da seleção olímpica está marcada para o próximo dia 27 de maio. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não confirmou a programação. Há a expectativa de que sejam realizados amistosos, e os detalhes estão sendo definidos.

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Apesar de ter 24 anos, Nino manteve a possibilidade de ser chamado para a Olimpíada por conta do adiamento dos Jogos em função da pandemia. Esta é a última convocação antes da divulgação da lista oficial para o torneio no Japão.