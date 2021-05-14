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Nino é convocado para a Seleção Olímpica; veja em quais jogos ele irá desfalcar o Fluminense

Jogador participou do Pré-Olímpico no início de 2020 e volta a ser chamado; esta é a última lista antes da final para os Jogos de Tóquio...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 13:21

LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 13:21
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense terá um representante na Seleção Brasileira Olímpica. O zagueiro Nino foi convocado pelo treinador André Jardine e volta à equipe depois de ajudar na classificação aos Jogos de Tóquio e conquistar o título do torneio Pré-Olímpico da Colômbia, no início de 2020, em que foi titular absoluto.
> Quem leva? Flamengo e Fluminense se reencontram em decisão do Carioca; relembre Fla-Flus históricos
A má notícia fica pelo desfalque do jogador, que perderá as duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro (contra São Paulo e Cuiabá, nos dias 29 de maio e 5 de junho, respectivamente), além do duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino (1º de junho). Ele possivelmente fica fora também no confronto de volta (8 de junho).
A apresentação da seleção olímpica está marcada para o próximo dia 27 de maio. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não confirmou a programação. Há a expectativa de que sejam realizados amistosos, e os detalhes estão sendo definidos.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Apesar de ter 24 anos, Nino manteve a possibilidade de ser chamado para a Olimpíada por conta do adiamento dos Jogos em função da pandemia. Esta é a última convocação antes da divulgação da lista oficial para o torneio no Japão.
Ao lado de Luccas Claro, Nino é o titular absoluto do Fluminense na zaga. Com a camisa do Flu desde 2019, são 101 jogos e seis gols marcados.

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