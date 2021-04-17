Nino, do Fluminense, dedica gol a família e fala sobre parceria com Nenê: 'Treinamos muito isso'

Crédito: Nino comemorando seu gol contra o Botafogo. MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Neste sábado, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, no Maracanã, e garantiu sua classificação às semifinais do Carioca com uma rodada de antecedência. Autor do gol da vitória, em entrevista pós-jogo, o zagueiro Nino dedicou o tento para a família, falou sobre a parceria nas jogadas aéreas com Nenê e a expectativa para a estreia na Libertadores.

> Veja a classificação do Campeonato Carioca- A parceria com o Nenê é muito boa para mim, com a qualidade que ele tem na batida, a gente treina muito isso e hoje, graças a Deus, conseguimos ajudar a equipe - disse Nino sobre Nenê, que deu uma bela assistência para o gol de cabeça do zagueiro.

Sobre a Libertadores, o jogador alertou sobre a dificuldade que será enfrentar o River Plate, no entanto, ratificou que jogos como esse são decididos nos pequenos detalhes.

- Vai ser um jogo muito difícil, decidido nos detalhes como hoje, que os pequenos detalhes conseguiram decidir para a gente. A gente sabe que precisa melhor muito, e estamos fazendo isso, aproveitando todo o tempo de trabalho para ajeitar os ajustes possíveis - completou o atleta.

Ao fim da entrevista, Nino dedicou seu gol a esposa e também aproveitou para mandar um abraço a sua família de Recife, que não pode passar o aniversário com o jogador, no último dia 10.

- Quero aproveitar para dedicar esse gol a minha esposa, acabou que na comemoração todo mundo veio e eu esqueci. Quero dedicar também a minha família que está lá em Recife, eu fiz aniversário semana passada e, por conta da pandemia, eles não puderam vir ao Rio e a minha mãe fez aniversário agora dia 14, então fica a dedicatória para eles.