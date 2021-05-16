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Nino critica postura do Flamengo e destaca força do Fluminense na final: 'Eles não vão ganhar na briga'

Primeira partida da decisão do Campeonato Carioca acabou em empate por 1 a 1...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 23:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 23:37
Crédito: Mailson Santana/Fluminense
Muitas faltas, cartões amarelos e reclamações dos dois lados. Com esse clima quente, Fluminense e Flamengo empataram o jogo de ida da final do Carioca por 1 a 1. Após a partida no Maracanã, o zagueiro Nino criticou a postura do rival, mas reforçou que o Tricolor está vivo na luta pelo título estadual.
+ ATUAÇÕES: Autor do gol de empate, Abel Hernández leva maior nota do Fluminense na final; veja as notas- Clássico é isso. Sabíamos que seria um jogo disputado, que eles tentariam ganhar no grito, ganhar antes de o jogo começar. Mas viemos preparador para isso. Sabemos que, se acreditarmos até o final, temos toda chance de ser campeões. Não tenho dúvida. Eles não vão ganhar na briga. Temos que jogar concentrados por 90 minutos . E o segundo jogo será assim também - disse Nino, à FluTV.
Quem também falou na saída do gramado foi Marcos Felipe. Perguntado se o Fluminense teria sentido o impacto da maratona de jogos, o goleiro minimizou o cansaço e elogiou o segundo tempo do Tricolor.
- Não influenciou em nada. O time deles cansou no segundo tempo e a gente conseguiu se manter inteiro, com as peças que entraram. Agora é se preparar para o jogo na Libertadores e, sábado que vem, a gente vai lutar de novo.
+ Abel Hernández valoriza empate do Fluminense e mira segunda partida: 'Temos que melhorar a pressão'
Fluminense e Flamengo decidem o título do Campeonato Carioca de 2021 no próximo sábado, às 21h05, novamente no Maracanã. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

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