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Nino cita gols sofridos 'em detalhes' e diz que Flu poderia ter tido 'sorte melhor'

Fluminense viaja para Curitiba já nesta quinta-feira para encarar o Athletico Paranaense no próximo sábado, pela quinta rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 23:39

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 23:39

Crédito: Mailson Santana/Fluminense
O Fluminense perdeu pela segunda vez no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Tricolor foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1 em partida marcada por erros individuais que resultaram nos gols. Após a partida, o zagueiro Nino afirmou que detalhes definiram o resultado do confronto e viu uma melhora na criação do time de Odair Hellmann em Bragança Paulista.
- Foi um jogo muito difícil, contra um adversário complicado. Eles têm jogadores velozes e jovens. Creio que tivemos oportunidade de ganhar o jogo, criamos chances. Infelizmente o goleiro foi muito bem. Acabamos levando dois gols em dois detalhes, lances que poderiam ser evitados. São normais do jogo. Poderíamos ter uma sorte melhor - analisou o jogador.
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No sábado, o Fluminense já terá o Athletico-PR, fora de casa, pela frente. A equipe treina em Atibaia nesta quinta e viaja para Curitiba logo em seguida. Nino comentou a sequência.
- Sabemos da dificuldade que é. O pouco tempo de recuperação, então temos que nos esforçar ao máximo. Na alimentação, no sono. Temos feito tudo para que nos jogos seja 100%. É mais na base da conversa, analisar as coisas que precisam ser organizadas agora. Vamos vamos confiantes para tentar a vitória no próximo jogo - completou.

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