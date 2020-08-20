Nino cita gols sofridos 'em detalhes' e diz que Flu poderia ter tido 'sorte melhor'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

O Fluminense perdeu pela segunda vez no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Tricolor foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1 em partida marcada por erros individuais que resultaram nos gols. Após a partida, o zagueiro Nino afirmou que detalhes definiram o resultado do confronto e viu uma melhora na criação do time de Odair Hellmann em Bragança Paulista.

- Foi um jogo muito difícil, contra um adversário complicado. Eles têm jogadores velozes e jovens. Creio que tivemos oportunidade de ganhar o jogo, criamos chances. Infelizmente o goleiro foi muito bem. Acabamos levando dois gols em dois detalhes, lances que poderiam ser evitados. São normais do jogo. Poderíamos ter uma sorte melhor - analisou o jogador.

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No sábado, o Fluminense já terá o Athletico-PR, fora de casa, pela frente. A equipe treina em Atibaia nesta quinta e viaja para Curitiba logo em seguida. Nino comentou a sequência.