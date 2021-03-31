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futebol

Nino analisa empate do Fluminense: 'É o começo, mas serve de alerta para o que temos que melhorar'

Zagueiro destacou que o Tricolor 'deixou a desejar' no primeiro tempo...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 00:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 00:01
Crédito: Lucas Merçon/FFC
Em jogo morno, o Fluminense empatou contra o Vasco por 1 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Após a partida, em entrevista à Cariocão TV, Nino disse que o jogo foi difícil e que o Tricolor "deixou a desejar" no primeiro tempo. O zagueiro também destacou que a equipe sabe que precisar melhorar, uma vez que jogará em alto nível durante todo o ano. > Fluminense tem interesse na contratação de David Braz, do Grêmio- Um jogo muito difícil. A gente deixou a desejar, principalmente, no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguimos consertar algumas coisas que não estava bem. A gente sabe que precisa melhorar, é o começo, mas serve de alerta para o que temos que melhorar, vamos jogar em um nível alto o ano inteiro e precisamos corrigir o mais rápido possível para que isso não ocorra novamente.
Nino também admitiu que o empate não era o ideal e que é preciso correr atrás dos pontos o mais rápido possível. Até aqui, o Tricolor soma três vitórias, três derrotas e, agora, um empate.
- Com certeza o ideal era a vitória, mas a gente não pode lamentar, precisamos correr atrás desses, precisa pontuar o mais rápido possível, e é o que vamos tentar fazer.

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