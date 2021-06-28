Ninguém cala! Fundador da torcida LGBTQIA+ do Botafogo fala sobre projeto: 'O amor une todas as pessoas'

Crédito: Divulgação / Torcida LGBTQUIA+ Botafogo

O Botafogo terá a primeira torcida organizada voltada exclusivamente para a comunidade LGBTQIA+. A "Ninguém Cala Esse Nosso Amor" tem o apoio do próprio Alvinegro, que vai oficializar a T.O., e da Centrum, uma das patrocinadoras do clube.

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Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Cristian Ariano, fundador da torcida organizada, explica que o objetivo do grupo é mostrar que todos podem ter espaço na arquibancada. O dia do orgulho internacional LGBTQIA+ é comemorado nesta segunda-feira.

– A Motivação é orgulho de ser LGBT e botafoguense. É aumentar a visibilidade da nossa comunidade e ajudar o nosso time a ensinar que temos espaço e respeito por todos - afirmou.

A torcida terá uma faixa de praticamente 20 metros de cumprimento nos jogos que o Botafogo será mandante. Ela está sendo produzida e terá, além das cores do arco-íris, um dos símbolos da comunidade LGBTQIA+, a palavra "Orgulho". A Centrum está ajudando na confecção.– Nossa mensagem é que o amor une todas as pessoas, seja da comunidade LGBTQIA+ ou fora dela. Somente o amor e a paixão ao Botafogo fará nosso time se fortalecer e voltar a ser campeão, em breve estaremos na primeira divisão - completou Cristian.

O Botafogo deve oficializar a existência da torcida em breve. Cristian, que é gay, afirmou que pessoas do clube o procuraram com o intuito de fazer campanhas e ações.