Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nilton Santos, estádio do Botafogo, vira área de especial interesse turístico, cultural e desportivo
futebol

Nilton Santos, estádio do Botafogo, vira área de especial interesse turístico, cultural e desportivo

Decreto assinado por Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, transformou entorno do estádio do Botafogo em uma zona para incentivar o turismo e valorização da área...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 13:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 13:09
Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR
Uma ação tem potencial para valorizar a área do Estádio Nilton Santos. Um decreto assinado por Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, transformou o entorno da casa do Botafogo em uma área de especial interesse turístico, cultural e desportivo.
+ Com quatro jogos a menos, Enderson supera campanha de Chamusca com o Botafogo no Brasileirão
Isto quer dizer que as ruas e áreas perto do estádio passarão por uma valorização e terão novos equipamentos de lazer. A intenção é promover o turismo no local e, consequentemente, no próprio Nilton Santos.
Vale lembrar que o estádio foi palco de Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, Paraolimpíadas e, mais recentemente, Copa América. O LANCE! noticiou que a diretoria do Botafogo debatia estas questões com Eduardo Paes desde o fim de maio.A intenção da prefeitura é promover eventos de cunho cultural e turístico no estádio, deixando de ser apenas um local para questões esportivas. O Botafogo, por ser o atual dono da concessão, participará de todos os processos.
O decreto foi publicado na última segunda-feira e está validado desde então.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados