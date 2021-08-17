Nilton Santos, estádio do Botafogo, vira área de especial interesse turístico, cultural e desportivo

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR

Uma ação tem potencial para valorizar a área do Estádio Nilton Santos. Um decreto assinado por Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, transformou o entorno da casa do Botafogo em uma área de especial interesse turístico, cultural e desportivo.

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Isto quer dizer que as ruas e áreas perto do estádio passarão por uma valorização e terão novos equipamentos de lazer. A intenção é promover o turismo no local e, consequentemente, no próprio Nilton Santos.

Vale lembrar que o estádio foi palco de Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, Paraolimpíadas e, mais recentemente, Copa América. O LANCE! noticiou que a diretoria do Botafogo debatia estas questões com Eduardo Paes desde o fim de maio.A intenção da prefeitura é promover eventos de cunho cultural e turístico no estádio, deixando de ser apenas um local para questões esportivas. O Botafogo, por ser o atual dono da concessão, participará de todos os processos.