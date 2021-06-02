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futebol

Nilton Santos, estádio do Botafogo, será sede da Copa América

Estádio está reservado para dois jogos da competição, que ainda serão divulgados pelo calendário; time do Alvinegro será afetado, mas CBF custeará aluguéis e locomoção...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 10:24

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 10:24

Crédito: Divulgação
O Rio de Janeiro será uma das sedes da Copa América, como Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, anunciou na última terça-feira. O Maracanã, contudo, não será o único palco da Cidade Maravilhosa: o Estádio Nilton Santos terá duas partidas da competição internacional, que iniciará neste mês de junho.
A casa do Botafogo, inicialmente, será palco de duas partidas, que ainda estão discutidas e serão divulgadas de acordo com a remodelação do calendário de jogos. O acordo, contudo, está selado: o Estádio Nilton Santos sediará a Copa América. Será o terceiro evento de cunho internacional do local, depois do Pan-Americano de 2007 e as Olímpiadas de 2016.
O acordo foi fechado na última terça-feira. Representantes da CBF entraram em contato com o Botafogo mostrando interesse no Nilton Santos, já que acreditam que o Maracanã ficaria sobrecarregado com todas as partidas do Rio de Janeiro.
Os compromissos, contudo, afetarão o Botafogo, que não poderá usar o estádio em dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF bancará os custos de locomoção e aluguéis de todos esses compromissos para o Alvinegro, que estuda levar estes duelos para São Januário, caso não haja um choque de datas com o Vasco, que também disputa a segunda divisão.

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