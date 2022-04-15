  • Niko Hämäläinen mostra credenciais no Botafogo: 'Acho que vou trazer mais energia'
futebol

Niko Hämäläinen mostra credenciais no Botafogo: 'Acho que vou trazer mais energia'

Finlandês é reforço para a lateral-esquerda do Botafogo para a temporada e coloca a energia dentro de campo como principal virtude...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 12:44

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 12:44

Niko Hämäläinen é apenas ansiedade pela chance de logo estrear no Botafogo. O lateral-esquerdo, um dos 12 reforços da primeira janela da 'Era John Textor' no Alvinegro, afirmou que ficou feliz com a oportunidade de atuar no Brasil.+ Botafogo gasta R$ 65 milhões na primeira janela da 'Era Textor' e valor pode aumentar no futuro
– Quando descobri sobre a oportunidade de vir para o Botafogo fiquei muito animado por poder vir para cá e representar o clube e agora que estou aqui posso jogar nesse estádio (Nilton Santos) maravilhoso um dia. Eu e minha família estamos muito ansiosos e é uma honra estar aqui - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".
O finlandês chega para trazer intensidade, como ele mesmo afirmou que é uma das principais qualidades que possui.
– Eu sou muito energético, sou um lateral-esquerdo então minha primeira função é defender e eu mal posso esperar, acho que vou trazer mais energia indo para a frente e quem sabe dar algumas assistências e fazer alguns gols enquanto estiver aqui - analisou.
+ Forte no ataque e bom jogo contra a França: quem é Niko Hämäläinen, o finlandês que reforça o Botafogo
Hämäläinen chegou ao Brasil apenas no começo da semana, então não acompanhou a partida contra o Corinthians, no último domingo.
– Perdi o primeiro jogo mas vi no Instagram o estádio lotado e os torcedores pareciam animados. Espero jogar para vocês (torcedores) e estou animado para ver vocês nesse estádio lindo - completou.
Crédito: Hämäläinen pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

