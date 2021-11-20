Nicole fecha o gol nos pênaltis, Fluminense vence o Botafogo e avança à final do Carioca feminino

Em partida emocionante, o Fluminense venceu o Botafogo nos pênaltis por 3 a 0 e garantiu a vaga na final do Carioca de futebol feminino. O jogo terminou empatado por 1 a 1. Juliana abriu placar para as Gloriosas, enquanto Fernanda empatou para o Tricolor. Nas penalidades, a goleira Nicole se destacou a defender duas cobranças e garantiu a classificação no Estádio Caio Martins. No primeiro tempo, a partida foi bastante disputada em Niterói, mas não saiu do 0 a 0. O Botafogo abriu o placar na volta do intervalo aos 7 minutos, com Juliana, que ficou na cara do gol. Aos 38, Michelle cobrou falta na área e no rebote Fernanda empatou para o Tricolor.

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Com o empate por 1 a 1, a decisão da vaga foi para os pênaltis. A goleira Nicole defendeu as cobranças das alvinegras Karen e Laura. Mylena pegou mal na bola e mandou por cima. As jogadoras do Fluminense (Michelle, Dani Serrão e Maria Luiza) acertaram suas batidas e garantiram a vaga.

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Na final, o Fluminense enfrentará o vencedor do duelo entre Flamengo e Vasco. O confronto será realizado neste domingo, em jogo único, às 10h, na Gávea. Data e horário da decisão ainda serão definidos pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).