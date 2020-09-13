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Confusão

Neymar se envolve em confusão, acusa rival de racismo e é expulso no campeonato Francês

Partida entre PSG e Olympique de Marselha foi marcada por várias expulsões e confusões entre jogadores

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 19:18
Em jogo marcado pela tensão, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Olympique de Marselha, por 1 a 0, neste domingo. Além do revés no clássico, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Francês, o time parisiense teve vários expulsos em confusão no final, incluindo a principal estrela da equipe, Neymar. O atacante brasileiro teve uma forte discussão com o zagueiro espanhol Álvaro González e chegou a acusá-lo de racista.
Neymar se desentende com jogador do Olympique de Marselha e acaba expulso de campo pelo Campeonato Francês
Neymar se desentende com jogador do Olympique de Marselha e acaba expulso de campo pelo Campeonato Francês Crédito: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Ainda no primeiro tempo, Neymar foi até o quarto árbitro para dizer "racismo não!", se referindo a González, embora não seja possível saber se ele havia sido o alvo da ofensa ou outro jogador do PSG. González disse ter sido alvo de uma cusparada de Di María, que afirmou ter sido ofendido pelo espanhol. O zagueiro negou que havia sido racista e pediu que o VAR fosse utilizado - o árbitro Jêrome Brissard não puniu ninguém.
No final da segunda etapa, Kurzawa se desentendeu com Amavi, agrediu o jogador do Olympique e foi expulso. Paredes e Benedetto receberam o segundo amarelo e, logo, também o vermelho. Por fim, o árbitro viu Neymar dar um tapa na cabeça de González e também o expulsou. O brasileiro saiu de campo muito nervoso e dizendo que o espanhol era racista e o teria chamado de "macaco".
O jogo terminou com um recorde negativo no Francês. Foram distribuídos 17 cartões, sendo cinco vermelhos.
Com a bola rolando, o único gol da partida foi marcado por Thauvin, que completou cruzamento de Payet em cobrança de falta. O PSG pressionou, mas não conseguiu chegar ao empate. Com o resultado, a equipe de Neymar segue sem pontuar no Campeonato Francês, com duas derrotas em dois jogos. Já o Olympique tem seis pontos, tendo vencido as duas partidas que disputou.
A partida deste domingo marcou o retorno de Neymar, Di María e Paredes ao time de Paris. Eles ainda não haviam estreado no Francês. Estavam afastados, segundo a imprensa francesa, por terem contraído covid-19. Outros três jogadores seguem afastados por conta do novo coronavírus: o zagueiro brasileiro Marquinhos e os atacantes Mbappé e Icardi.

Confira os demais resultados da rodada do Francês:

  • Lille 1 x 0 Metz
  • Angers 1 x 0 Reims
  • Dijon 0 x 2 Brest
  • Lorient 2 x 3 Lens
  • Nîmes 2 x 4 Rennes
  • Monaco 2 x 1 Nantes

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