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futebol

Neymar não se recupera e está fora da partida contra o Barcelona

Brasileiro sentiu desconforto muscular nos últimos exames e segue recuperação visando o Campeonato Francês. Moise Kean também está descartado para o duelo...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 08:19

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 08:19
Crédito: Neymar já está treinando parcialmente com o grupo, mas não está recuperado (Reprodução/Dugout
Neymar está descartado para a partida contra o Barcelona pelas oitavas de final da Champions League nesta quarta-feira, segundo diversos meios de imprensa francesa. O brasileiro ainda sente desconforto muscular após novos exames realizados nesta semana. No entanto, o craque já retomou os treinos parciais com o grupo e segue sua recuperação.Além do camisa 10, o técnico Mauricio Pochettino não poderá contar com o atacante Moise Kean, pois o italiano ainda está dentro do protocolo da Covid-19 após se contaminar na última semana. O centroavante marcou um dos gols da goleada no Camp Nou, mas o trio de frente deve ser formado por Mbappé, Icardi e Di María.
> Veja a tabela da Champions League
Enquanto isso, Neymar se prepara para retornar aos gramados no próximo domingo diante do Nantes. Após este confronto, a tabela do PSG começa a ficar mais difícil com jogos contra Lyon e Lille, duas das melhores equipes da Ligue 1 nesta temporada. O líder do Campeonato Francês também será adversário do time de Pochettino na Copa da França.

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