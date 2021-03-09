Neymar não se recupera e está fora da partida contra o Barcelona

Neymar está descartado para a partida contra o Barcelona pelas oitavas de final da Champions League nesta quarta-feira, segundo diversos meios de imprensa francesa. O brasileiro ainda sente desconforto muscular após novos exames realizados nesta semana. No entanto, o craque já retomou os treinos parciais com o grupo e segue sua recuperação.Além do camisa 10, o técnico Mauricio Pochettino não poderá contar com o atacante Moise Kean, pois o italiano ainda está dentro do protocolo da Covid-19 após se contaminar na última semana. O centroavante marcou um dos gols da goleada no Camp Nou, mas o trio de frente deve ser formado por Mbappé, Icardi e Di María.