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futebol

Neymar faz festa de ano novo e receberá 500 pessoas até a virada

Jogador do Paris Saint-Germain, que está de folga por conta das celebrações de fim de ano, dá grande festa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Celulares estão proibidos na casa...
LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 15:29

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 15:29

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Aproveitando as festividades de fim de ano no Brasil, o atacante Neymar decidiu fazer uma grande festa para celebrar a chegada de 2021. De acordo com informações de Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", o craque do PSG receberá cerca de 500 pessoas em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.
+ Veja a tabela da Ligue 1Segundo o colunista, a festa de Réveillon do camisa 10 da Seleção Brasileira começou na última sexta-feira (25) e só terminará na virada do ano, na próxima sexta-feira. Uma banda foi contratada para tocar diariamente para os convidados do craque.
O portal "UOL" informou que Neymar estabeleceu uma regra para seus convidados: celulares estão proibidos nas festas. O jogador do Paris Saint-Germain não quer que fotos e vídeos circulem pelas redes sociais, principalmente em meio à pandemia da Covid-19.
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!
Ainda segundo as informações, o atacante decidiu construir uma espécie de boate com proteção acústica num espaço anexo à casa onde ocorrerá a festa. A intenção é não perturbar os vizinhos com o barulho e também evitar de chamar a atenção.

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