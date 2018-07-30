Neymar em novo comercial: 'Eu caí. Mas só quem cai pode se levantar'

Neymar em novo comercial falando da sua atuação na Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Figura controversa da Copa do Mundo por causa do comportamento em campo e motivo até de piadas pelas quedas no gramado, o atacante Neymar usou uma peça publicitária para apresentar as explicações e também pedir apoio do torcedor brasileiro depois da frustração na Rússia.

vídeo intitulado "Um novo homem todo dia" tem 1 minuto e 30 segundos de duração. Nele, Neymar discursa e tenta passar o ponto de vista dele a respeito dos desafios na carreira. Depois de citar faltas e lesões, ele fez uma alusão à decepção no Mundial:

- Eu caí. Mas só quem cai pode se levantar.

Vale lembrar que gritar "Neymar" virou senha para que crianças e adultos de várias partes do mundo fizessem vídeos se jogando no chão.

O atacante brasileiro, de 26 anos, foi tachado de garoto mimado e, ao mesmo tempo, defendido por pessoas próximas e até pelo coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar. O dirigente disse que "Não é fácil ser Neymar. É um menino. Chega a dar pena".

Uma referência dessa frase também foi feita no comercial do camisa 10 da seleção.

- Dentro de mim ainda existe um menino. Às vezes, ele encanta o mundo. E, às vezes, ele irrita todo mundo - admitiu.

Neymar saiu da Copa em baixa, com a imagem afetada e até com o desempenho esportivo questionado. Ele, inclusive, ficou fora da lista dos 10 melhores jogadores do mundo, feita pela Fifa. O desafio para se reerguer envolverá ações dentro e fora de campo.

O TEXTO DE NEYMAR

"Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé. Você pode achar que eu exagero, e, às vezes, eu exagero mesmo.

Mas a real é que eu sofro dentro de campo. Agora, na boa, você não imagina o que eu passo fora dele.

Quando eu saio sem dar entrevista, não é porque eu só quero os louros da vitória, mas porque eu ainda não aprendi a te decepcionar.

Quando eu pareço malcriado, não é porque eu sou um moleque mimado. Mas é porque eu ainda não aprendi a me frustrar.

Dentro de mim ainda existe um menino. Às vezes, ele encanta o mundo. E, às vezes, ele irrita todo mundo. E minha luta é para manter esse menino vivo. Mas dentro de mim, e não dentro do campo.

Você pode achar que eu caí demais. Mas a verdade é que eu não caí. Eu desmoronei. Isso dói muito mais que qualquer pisão em tornozelo operado.

Eu demorei para aceitar as suas críticas. Eu demorei a me olhar no espelho e me transformar em um novo homem. Mas hoje eu tô aqui, de cara limpa, de peito aberto.

Eu caí. Mas só quem cai pode se levantar.