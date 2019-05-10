Neymar é punido com três jogos de suspensão por agressão a torcedor

O brasileiro Neymar pegou gancho de 3 jogos na Liga dos Campeões Crédito: Reprodução/Twitter

A Federação de Futebol da França anunciou a decisão do Conselho Disciplinar por punir Neymar com três jogos de suspensão pela agressão a um torcedor na final da Copa da França, onde o PSG saiu derrotado diante do Rennes. A entidade deu o veredito nesta sexta-feira, mas a punição só passa a valer a partir da próxima semana, deixando o brasileiro livre para atuar nesta rodada.

Neymar está liberado para entrar em campo na partida contra o Angers, neste sábado às 12h (Brasília). No entanto, o atacante não poderá jogar as duas últimas partidas do Campeonato Francês, nem a Supercopa da França, no dia 3 de outubro. O PSG anunciou que irá recorrer da decisão, que considera pesada demais.

O brasileiro também entrou com recurso nesta sexta-feira contra a punição de três jogos dada pela Uefa por xingamentos à arbitragem por parte do atacante em uma partida da Champions League. O camisa 10 do PSG postou uma imagem em seu instagram com alguns insultos ao VAR logo após a eliminação do PSG frente ao Manchester United.







