Neymar diz que duelo contra o Barça era um dos que mais queria jogar

Neymar não pode entrar em campo pelo Paris Saint-Germain diante do Barcelona pelo primeiro jogo das oitavas de final da Champions League. No entanto, o atacante brasileiro afirmou que este confronto era um dos que mais tinha vontade de jogar em toda a carreira.- Top três dos jogos que eu mais queria jogar - afirmou o camisa 10 em suas redes sociais.
> Veja a tabela da Champions League
Segundo o primeiro boletim médico do clube, Neymar poderia perder até quatro semanas de trabalho e seu retorno para a partida em Paris segue em aberto. Enquanto isso, o craque fica na torcida pelos companheiros contra seu ex-clube.