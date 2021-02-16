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Neymar diz que duelo contra o Barça era um dos que mais queria jogar

Atacante está fora do primeiro jogo das oitavas de final da Champions League por conta de uma lesão sofrida contra o Caen, pela Copa da França, na última semana...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 10:22

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 10:22

Crédito: Neymar é desfalque para o PSG nesta terça-feira (SAMEER AL-DOUMY / AFP
Neymar não pode entrar em campo pelo Paris Saint-Germain diante do Barcelona pelo primeiro jogo das oitavas de final da Champions League. No entanto, o atacante brasileiro afirmou que este confronto era um dos que mais tinha vontade de jogar em toda a carreira.- Top três dos jogos que eu mais queria jogar - afirmou o camisa 10 em suas redes sociais.
> Veja a tabela da Champions League
Segundo o primeiro boletim médico do clube, Neymar poderia perder até quatro semanas de trabalho e seu retorno para a partida em Paris segue em aberto. Enquanto isso, o craque fica na torcida pelos companheiros contra seu ex-clube.

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