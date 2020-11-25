Neymar concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa

O brasileiro Neymar concorre mais uma vez ao prêmio de melhor jogador do mundo após uma ótima temporada com o Paris Saint-Germain. O atleta concorre ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, nomes conhecidos na disputa na última década, mas os favoritos para a disputa são Lewandowski e Kevin de Bruyne.Além de outros craques como Mbappé, a lista também conta com três nomes do Liverpool, como Salah, Mané e Van Dijk, após uma impressionante temporada no futebol inglês. Thiago Alcântara, melhor jogador da final da última Liga dos Campeões, e Sergio Ramos completam os selecionados.
Confira a lista completa dos indicados:Thiago Alcântara (ex-Bayern de Munique e atualmente no Liverpool)Cristiano Ronaldo (Juventus)Kevin De Bruyne (Manchester City)Robert Lewandowski (Bayern München)Sadio Mané (Liverpool)Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)Lionel Messi (Barcelona)Neymar (Paris Saint-Germain)Sergio Ramos (Real Madrid)Mohamed Salah (Liverpool)Virgil van Dijk (Liverpool)