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Neymar concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa

Prêmio The Best também inclui nomes tradicionais, como Messi e Cristiano Ronaldo, mas veteranos não são favoritos para a disputa. Lewandowski e De Bruyne são nomes fortes...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 08:52

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 08:52

Crédito: AFP
O brasileiro Neymar concorre mais uma vez ao prêmio de melhor jogador do mundo após uma ótima temporada com o Paris Saint-Germain. O atleta concorre ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, nomes conhecidos na disputa na última década, mas os favoritos para a disputa são Lewandowski e Kevin de Bruyne.Além de outros craques como Mbappé, a lista também conta com três nomes do Liverpool, como Salah, Mané e Van Dijk, após uma impressionante temporada no futebol inglês. Thiago Alcântara, melhor jogador da final da última Liga dos Campeões, e Sergio Ramos completam os selecionados.
Confira a lista completa dos indicados:​Thiago Alcântara (ex-Bayern de Munique e atualmente no Liverpool)Cristiano Ronaldo (Juventus)Kevin De Bruyne (Manchester City)Robert Lewandowski (Bayern München)Sadio Mané (Liverpool)Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)Lionel Messi (Barcelona)Neymar (Paris Saint-Germain)Sergio Ramos (Real Madrid)Mohamed Salah (Liverpool)Virgil van Dijk (Liverpool)

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