Neymar concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa

O brasileiro Neymar concorre mais uma vez ao prêmio de melhor jogador do mundo após uma ótima temporada com o Paris Saint-Germain. O atleta concorre ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, nomes conhecidos na disputa na última década, mas os favoritos para a disputa são Lewandowski e Kevin de Bruyne.Além de outros craques como Mbappé, a lista também conta com três nomes do Liverpool, como Salah, Mané e Van Dijk, após uma impressionante temporada no futebol inglês. Thiago Alcântara, melhor jogador da final da última Liga dos Campeões, e Sergio Ramos completam os selecionados.