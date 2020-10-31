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Neymar busca contrato longo com PSG após desistir do Barcelona, diz jornal europeu

'The Mirror' afirma que o brasileiro busca renovar por mais cinco anos a partir de 2022, com salário semelhante com o atual...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 20:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 20:14
Crédito: divulgação
O jornal inglês 'The Mirror' publicou uma noticia neste sábado indicando que Neymar desistiu de uma transferência para o Barcelona e que o brasileiro quer renovar com o PSG por mais cinco anos com salário semelhante ao o que ele recebe atualmente.O jornal diz ainda que o Barça estava interessado em recontratar o jogador de 28 anos, mas esses planos foram prejudicados pelo impacto econômico da crise do coronavírus, já que os clubes da La Liga estariam em 'situação financeira perigosa'.Com isso, o clube de Messi não conseguiria bancar o super salário pedido por Neymar. O brasileiro espera renovar com o PSG e receber anualmente uma valor de 34 milhões de euros, cerca de R$ 217 milhões.
Em entrevista à revista oficial do clube, o camisa 10, que tem contrato até 2022, garantiu a permanência.
- Eu fico no PSG. Temos a ambição de voltar à final da Liga dos Campeões, mas desta vez para ganhá-la.

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