Neymar busca contrato longo com PSG após desistir do Barcelona, diz jornal europeu

O jornal inglês 'The Mirror' publicou uma noticia neste sábado indicando que Neymar desistiu de uma transferência para o Barcelona e que o brasileiro quer renovar com o PSG por mais cinco anos com salário semelhante ao o que ele recebe atualmente.O jornal diz ainda que o Barça estava interessado em recontratar o jogador de 28 anos, mas esses planos foram prejudicados pelo impacto econômico da crise do coronavírus, já que os clubes da La Liga estariam em 'situação financeira perigosa'.Com isso, o clube de Messi não conseguiria bancar o super salário pedido por Neymar. O brasileiro espera renovar com o PSG e receber anualmente uma valor de 34 milhões de euros, cerca de R$ 217 milhões.