Neymar, 30 anos: de promessa do Santos a referência da Seleção, astro lida com sucessão de emoções

Astro da atual geração do futebol brasileiro, Neymar completa 30 anos neste sábado (5) cercado de expectativas para o camisa 10 da Seleção Brasileira. Do "abusado" jogador que fazia dribles e despontou como promessa do Santos, o astro foi para a Europa, se firmou no Barcelona e hoje faz parte de um PSG que, repleto de artistas badalados, tenta alçar voos maiores. Mas sua saga é marcada por uma sucessão de emoções.O atacante deu seus primeiros passos como jogador profissional do Santos aos 17 anos. Lançado pelo técnico Vagner Mancini, não demorou a causar euforia entre os torcedores quando tentou fazer um cruzamento e carimbou a trave. O Peixe bateu o Oeste por 2 a 1, com gols de Roni e Madson, enquanto Dezinho diminuiu o placar nos acréscimos.

No ano seguinte, Neymar já era um dos destaques do Santos que encantou e colecionou goleadas no Campeonato Paulista. Ao lado de jogadores como Paulo Henrique Ganso, André e Marcel, o camisa 11 se sagrou campeão estadual ao levar a melhor sobre o Santo André, com direito a marcar na final.

No mesmo ano, ainda foi crucial em nível nacional. Com 11 gols marcados, o jovem foi o artilheiro da conquista do Santos na Copa do Brasil. O mais decisivo abriu caminho para o triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no jogo de ida da decisão. Mesmo com o revés por 2 a 1 na volta, a equipe levou o título para a Vila.

Já na Vila Belmiro, houve outra polêmica. O Santos enfrentava o Atlético-GO quando o camisa 11 foi derrubado dentro da área por Daniel Marques e o árbitro assinalou o pênalti. Neymar quis cobrar, mas o técnico Dorival Júnior designou outro batedor. Houve uma discussão áspera entre o jogador e o treinador e o capitão do Santos, Edu Dracena. No fim, Marcel foi para a bola e converteu na vitória por 4 a 2.

Técnico do Dragão, René Simões foi taxativo ao fim da partida.

- Eu, poucas vezes, vi alguém tão mal educado como esse rapaz, Neymar. Acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro - declarou.

Sob o comando de Muricy Ramalho, o Peixe trilhou o caminho para a conquista da Copa Libertadores da América. Novamente, coube a Neymar ser uma das esperanças santistas, garantindo gols importantes, inclusive na final da competição. Diante do Peñarol, o astro igualaria o feito de Pelé.

Já no Brasileirão, fez um gol emblemático, no qual deu um drible estonteante que entortou Ronaldo Angelim e estufou a rede. O feito, ocorrido no revés por 5 a 4 para o Flamengo, rendeu o Prêmio Puskás ao craque santista.

Neste período, começaram as especulações de uma transferência para o futebol europeu. O Real Madrid foi um dos primeiros clubes que tentaram contar com o atacante, mas o negócio não avançou.

Com a camisa da Seleção Brasileira, o atleta santista fez parte da geração campeã sul-americana sub-20 de 2011 ao lado de nomes como Danilo, Casemiro e Alex Sandro. Seu desempenho na competição (com nove gols marcados) fez com que levasse para a casa o troféu de melhor jogador do torneio. Além disto, seguia no radar do técnico da Seleção Brasileira para a Olimpíada que se avizinhava.

Porém, o fim de ano foi amargo. Em novembro, o atacante foi condenado a pagar uma indenização de R$ 15 mil ao então árbitro Sandro Meira Ricci, por críticas publicadas em sua rede social, em 2010, durante o jogo entre Santos e Vitória. O jogador acatou a decisão judicial no início de 2012.

Em dezembro de 2011, Neymar viu o Santos ser facilmente envolvido pelo Barcelona e amargar a derrota por 4 a 0 na final do Mundial de Clubes.O sonho do ouro olímpico esbarra no México (AFP PHOTO / DANIEL GARCIA)No início de 2012, o atacante garantiu seu terceiro título paulista com a camisa do Santos. ostentando o posto de artilheiro da competição e formando boa dupla com Alan Kardec. Além disto, era uma das esperanças da Seleção para os Jogos Olímpicos daquele ano.

A equipe comandada por Mano Menezes se impôs e foi para a final diante do México. No entanto, não resistiu ao dia inspirado de Peralta, que marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 (Hulk marcou para os brasileiros). Neymar foi o vice-artilheiro do Brasil na competição, perdendo apenas para Leandro Damião, que marcou seis.

Mesmo com a prata, seguiu no "radar" da Seleção principal de Mano Menezes (com quem venceu Superclássico das Américas) e posteriormente de Luiz Felipe Scolari.

Além de jogadas, o camisa 10 conduziu o grupo que contava com Fred, Daniel Alves, Paulinho, Oscar e Hulk. Era o primeiro título de ponta do jogador pela equipe canarinha.Neymar ascende no Barcelona e forma o impiedoso trio MSN (AFP)Já pelo Barcelona, o astro fez parte de uma era inesquecível do Barça. Em quatro anos, foram 185 partidas, 106 gols e 59 passes para os colegas marcarem. Aos poucos, também lutou para se desvencilhar da fama de "cai-cai" e de temperamental.

No clube catalão, o atacante conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol, três edições da Copa do Rei, duas vezes a Supercopa da Espanha, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes. Também foi indicado ao Troféu Ballon D'Or em 2015 e em 2017.

Porém, em alguns momentos, o temperamento do craque rendeu problemas. O camisa 10 estava no banco de reservas após ser substituído em um jogo da Liga dos Campeões e, ao ser provocado por um torcedor do Manchester City, irritou-se com os gestos de "cai-cai" e chamou o rapaz para a briga.

Em outro momento no qual foi substituído, o atacante também externou sua irritação ao ser sacado pelo então treinador do Barça, Luis Enrique.

O craque também vinha fazendo uma partida diante da Colômbia quando recebeu uma entrada de Zuñiga e saiu de maca. Horas depois, veio a notícia de que o Brasil não teria mais condições de contar com ele. Sem o craque, a Seleção foi eliminada na semifinal com a acachapante derrota por 7 a 1 para a Alemanha no Mineirão e, na decisão do terceiro lugar, sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Holanda.Neymar em meio à confusão com jogadores da Colômbia após derrota do Brasil na Copa América de 2015 (AFP/RODRIGO ARANGUA)Passada a decepção na Copa do Mundo, o segundo ciclo de Dunga teve início... desta vez com Neymar no elenco. Após ser testado inicialmente em amistosos, o jogador do Barcelona partiu com o grupo da Copa América de 2015.

No entanto, o sonho ainda segue no papel. O PSG empilhou títulos nacionais e também das copas. Só que as competições continentais vêm trazendo algumas frustrações, mesmo com Neymar contando com a companhia de jogadores do quilate de Cavani, Mbappé e, mais recentemente, Messi.

Sua relação com Cavani causou um mal-estar com a torcida. Ao não ter deixado o colega de clube cobrar um pênalti, o camisa 10, que converteu para a rede, foi vaiado e não cumprimentou os torcedores.

Com postura aguerrida, tentou levar os brasileiros à frente na Copa do Mundo de 2018, apostando em tabelas com Coutinho, Douglas Costa e Gabriel Jesus. Marcou gols em partidas contra Costa Rica e México, mas não evitou a derrota para a Bélgica nas quartas de finais.

Chamado por Tite na Seleção, tentava engatar uma sequência na equipe canarinha e iria disputar a Copa América de 2019. Contudo, uma lesão o tirou dos gramados. Como espectador, restou acompanhar o Brasil se sagrar campeão ao derrotar por 3 a 1 o Peru.

Chamado para a edição seguinte do torneio, realizada em 2021, foi importante ao balançar as redes nas primeiras partidas e fazer boas jogadas que levaram o Brasil à final. Só que os brasileiros não resistiram à força da Argentina, que venceu por 1 a 0 no Maracanã.

Pouco a pouco, Neymar retomou seu espaço e, sob o comando de Tite, contribuiu para o Brasil hoje estar no Mundial do Qatar. Hoje o atacante está a poucos gols de ultrapassar Pelé nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Após a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre o Peru, Neymar, que era contestado por supostamente estar fora de forma, fez um forte desabafo.

- Não sei mais o que faço com essa camisa para a galera respeitar o Neymar - disse.

Em entrevista coletiva após a Seleção ter goleado o Paraguai por 5 a 0, Tite deixou um recado para o atacante.

- Desejo parabéns! Muita saúde, ótima recuperação. Estamos torcendo. Tive contato contigo ontem. A gente quer o teu melhor, porque o teu melhor, Neymar, é o melhor nosso também - declarou.