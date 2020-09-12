Ney Franco elogia postura do Cruzeiro mas pede 'intensidade o tempo todo' nos jogos do time

A estreia vitoriosa no comando do Cruzeiro, 1 a 0, sobre o Vitória-BA, nesta sexta-feira, 11 de setembro, no Mineirão, deixou o novo técnico da Raposa, Ney Franco, satisfeito, e aliviou a pressão sobre o time e a tensão do torcedor. Ney Franco elogiou a postura dos atletas e deixou bem claro que o Cruzeiro tem sempre que ser um time ofensivo, intenso, em busca dos três pontos. -Tivemos uma vitória merecida, um resultado justo e dentro dessa justiça, o merecimento foi em cima da forma de a equipe jogar, uma equipe que entrou em campo procurando o gol o tempo todo. A gente sai daqui muito feliz com a minha estreia e o mais importante, a vitória dentro do Campeonato Brasileiro em um jogo que nos dá uma referência, principalmente no segundo tempo, de como disputar competição-disse, que reforçou a necessidade de uma Raposa intensa nos jogos para conseguir as vitórias. -Não dá para jogar de outra maneira que não seja uma equipe que procure o gol intensamente o jogo inteiro. Esse é o princípio e esse jogo, embora seja um jogo de campeonato, valendo três pontos, eu ousei de já colocar uma identidade que a gente quer para o Cruzeiro nos próximos jogos, tanto dentro quanto fora de casa- completou. Apresentado como novo treinador do Cruzeiro na última quarta-feira, 10, e com apenas dois treinos antes da partida contra o Vitória, Ney Franco ressaltou ainda a tranquilidade que esse resultado positivo dará para o time e a semana inteira que terá pela frente para armar a Raposa para enfrentar o CSA, no próximo sábado, em Maceió-AL. -A equipe estava precisando vencer com urgência. Com essa vitória, cria-se um ambiente para trabalharmos com mais tranquilidade e para que, no próximo jogo, talvez tenhamos até mais qualidade nesse aspecto técnico e principalmente no aspecto de posse de bola. Teremos agora uma semana para treinar e a gente espera ir colocando ainda mais esses princípios de uma marcação alta, para que possamos ter uma equipe que, principalmente dentro de casa, não deixe o adversário ter liberdade para jogar- concluiu.