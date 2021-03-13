Newton Williams: Conheça o panamenho que chamou atenção na equipe sub-20 do Palmeiras

Crédito: Fábio Menotti

Ao longo dos últimos anos, o Palmeiras tem ampliado sua captação na base não apenas pelo Brasil, mas também para outros países da América do Sul e até mesmo de outros continentes. Segundo a análise da diretoria, nomes estrangeiros possuem um custo benefício muitas vezes dentro dos padrões financeiros e podem despontar como promessas dentro do clube.Após contar com 11 estrangeiros em 2020, nesta temporada a equipe Sub-20 tem cinco no elenco: o zagueiro Leonardo Zabala (Bolívia), os meio-campistas Jamilton Carcelen e Erick Pluas (ambos do Equador) e os atacantes Marino Hinestroza (Colômbia) e Newton (Panamá). Todos eles têm passagens pelas seleções de base de suas respectivas nações.

Um dos mais recentes a chegar, o panamenho Newton Williams estreou com a camisa do Verdão em partidas oficiais na noite desta sexta-feira (12), diante do Presidente Medici (MA), em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Substituído aos 35 minutos da segunda etapa, dando lugar a João Pedro, o debutante deixou o gramado do Allianz Parque com três gols, uma assistência e uma grande chance perdida.

Antes de estrear oficialmente, o jovem já havia atuado 45 minutos no empate por 1 a 1 no amistoso contra a equipe profissional do Always Ready, da Bolívia. Na ocasião, foi um dos destaques do time e desde então passou a ser observado mais de perto pela comissão técnica da equipe profissional.Emprestado ao Palmeiras pelo Costa del Este FC, do Panamá, o vínculo do jogador com o Verdão é válido até setembro de 2021, com valor de passe fixado. No entanto, os valores da negociação não foram divulgados. Atualmente, segundo o portal Transfermarkt, o centroavante vale em torno de 25 mil euros, aproximadamente 165 mil reais na cotação atual.

Desde muito jovem no Costa del Este, essa não é a primeira experiência de Newton no futebol brasileiro. Em 2017, aos 16 anos, passou por um período de testes na equipe do Grêmio, ao lado de outro jovem conterrâneo. Após semanas no centro de treinamento, ambos não permaneceram e retornaram ao clube panamenho.

Acima da média no futebol local, o camisa 9 estreou cedo como profissional. Destaque nas categorias de base, aos 18 anos fez partidas com a equipe principal do Costa del Este. Ao todo, foram sete jogos e dois gols em 202 minutos dentro de campo. Pela seleção do Panamá, tem convocações na categoria Sub-17, Sub-18 e Sub-20.

O jovem também teve experiências na Europa. Entre fevereiro a outubro de 2020 foi emprestado ao Spartaks Jurmala, da primeira divisão da Letônia. Realizando a transição das categorias de base ao profissional, fez 11 partidas pela equipe principal do clube letão, com um gol e uma assistência. Após deixar o país báltico, chegou ao Palmeiras.Dentro de campo, Newton se destaca pela força física acima da média. Além de forte, o centroavante tem boa finalização e velocidade, fundamentos que chamaram atenção da comissão técnica de Wesley Carvalho, treinador da equipe Sub-20 e também da comissão de Abel Ferreira. Nas redes sociais, torcedores compararam o estilo de jogo do camisa 9 palmeirense com o centroavante belga Romelu Lukaku, da Inter de Milão.