  • Newcastle x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês
Newcastle x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado, com objetivos diferentes. Magpies praticamente cumprem tabela, enquanto os Reds ainda brigam pelo título nacional...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 15:12

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Inglês, que está em sua reta decisiva. Neste sábado, o Liverpool, vice-líder da competição nacional, encara o Newcastle, que não corre mais riscos de rebaixamento. O duelo acontece no St. James' Park, casa dos Magpies, às 8h30 (de Brasília).
NEWCASTLEDepois de uma reação impressionante para escapar da zona de rebaixamento, o Newcastle agora respira aliviado e não corre mais o risco de queda para a Championship. Na última rodada, com gols dos brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães, os Magpies venceram o Norwich por 3 a 0.
LIVERPOOLBrigando pelo título ponto a ponto com o Manchester City, o Liverpool pode assumir a liderança nesta rodada em caso de triunfo e um tropeço do time de Pep Guardiola. Na última rodada, os Reds venceram o Everton no Merseyside Derby por 2 a 0.
Manchester City x BrightonPremier League - Campeonato Inglês35ª Rodada​Data e horário: 30/04/2022, às 8h30 (de Brasília)Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Simon Long e Scott LedgerTransmissão: ESPN e Star+
NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)Dúbravka; Krafth, Schar (Lascelles), Burn e Targett; Shelvey, Bruno Guimarães e Joelinton; Almirón, Chris Wood e Saint-Maximin.
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Gomez (Alexander-Arnold), Matip, Van Dijk e Tsimikas (Robertson); Henderson, Fabinho e Keïta; Salah, Mané e Diogo Jota.
Crédito: Newcastle e Liverpool se enfrentam no St. James' Park neste sábado (Foto: OLI SCARFF/AFP

