Newcastle x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Inglês, que está em sua reta decisiva. Neste sábado, o Liverpool, vice-líder da competição nacional, encara o Newcastle, que não corre mais riscos de rebaixamento. O duelo acontece no St. James' Park, casa dos Magpies, às 8h30 (de Brasília).
NEWCASTLEDepois de uma reação impressionante para escapar da zona de rebaixamento, o Newcastle agora respira aliviado e não corre mais o risco de queda para a Championship. Na última rodada, com gols dos brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães, os Magpies venceram o Norwich por 3 a 0.
LIVERPOOLBrigando pelo título ponto a ponto com o Manchester City, o Liverpool pode assumir a liderança nesta rodada em caso de triunfo e um tropeço do time de Pep Guardiola. Na última rodada, os Reds venceram o Everton no Merseyside Derby por 2 a 0.
FICHA TÉCNICA
Manchester City x BrightonPremier League - Campeonato Inglês35ª RodadaData e horário: 30/04/2022, às 8h30 (de Brasília)Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Simon Long e Scott LedgerTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)Dúbravka; Krafth, Schar (Lascelles), Burn e Targett; Shelvey, Bruno Guimarães e Joelinton; Almirón, Chris Wood e Saint-Maximin.
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Gomez (Alexander-Arnold), Matip, Van Dijk e Tsimikas (Robertson); Henderson, Fabinho e Keïta; Salah, Mané e Diogo Jota.