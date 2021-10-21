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futebol

Newcastle mira contratação de atacante do Barcelona

Ousmane Dembélé tem contrato com o clube catalão até 2022 e ainda não aceitou renovação contratual e pode deixar a equipe blaugrana na próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 09:33

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 09:33

Crédito: Dembélé está nos planos do Newcastle (TIBOR ILLYES / POOL / AFP
O Newcastle está interessado na contratação do atacante Ousmane Dembélé, do Barcelona, segundo o portal "Goal". O atacante, que está voltando aos treinamentos após passar quatro meses longe dos gramados se recuperando de uma lesão no joelho, tem contrato com os culés até 2022.O francês ainda não decidiu aceitar uma oferta de renovação contratual do clube catalão. Enquanto isso, Moussa Sissoko, empresário do atleta, o oferece para diversos clubes. O agente busca um contrato de cinco anos para seu cliente com um salário de 15 milhões de euros (R$ 97 milhões) por temporada além de luvas de 15 milhões de euros pela negociação.
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A partir de janeiro, Dembélé poderá acertar um pré-contrato com um novo clube caso deseje buscar novos ares na carreira. E o Barcelona entende que a extensão do vínculo do camisa 11 será muito mais complexa se um acordo não for fechado até dezembro.
Durante toda a sua etapa na Catalunha, o francês sofreu com diversas lesões e ainda não pôde estrear na atual temporada. Ainda assim, Dembélé é tratado como peça chave no esquema de Ronald Koeman para formar um ataque ao lado de Ansu Fati e Depay.

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