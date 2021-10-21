Newcastle mira contratação de atacante do Barcelona

O Newcastle está interessado na contratação do atacante Ousmane Dembélé, do Barcelona, segundo o portal "Goal". O atacante, que está voltando aos treinamentos após passar quatro meses longe dos gramados se recuperando de uma lesão no joelho, tem contrato com os culés até 2022.O francês ainda não decidiu aceitar uma oferta de renovação contratual do clube catalão. Enquanto isso, Moussa Sissoko, empresário do atleta, o oferece para diversos clubes. O agente busca um contrato de cinco anos para seu cliente com um salário de 15 milhões de euros (R$ 97 milhões) por temporada além de luvas de 15 milhões de euros pela negociação.