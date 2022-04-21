Newcastle mira a contratação de Philippe Coutinho

Philippe Coutinho pode seguir na Premier League. De acordo com o jornal 'The Sun', o Newcastle planeja a contratação do meio-campista brasileiro, que tem contrato com o Barcelona, mas está emprestado ao Aston Villa até o fim da atual temporada.
O Aston Villa tem a opção de compra por 40 milhões de euros ao fim do empréstimo, mas o clube deve enfrentar dificuldades para bancar a permanência do atleta.
Com isso, o Newcastle já se prepara para arcar com os custos de Philippe Coutinho, que tem vínculo com o Barcelona até 2023, mas não deve retornar à equipe catalã.
O Newcastle, que recebeu um investimento milionário de um fundo árabe, garantiu a permanência na Premier League. Na última janela de transferências, o clube desembolsou mais de 100 milhões de euros por Bruno Guimarães, Trippier, Chris Wood, Dan Burn e Targett.