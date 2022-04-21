Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Newcastle mira a contratação de Philippe Coutinho

Brasileiro pertence ao Barcelona e está emprestado ao Aston Villa até o fim da temporada, que tem a opção de compra...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 15:26

LanceNet

Philippe Coutinho pode seguir na Premier League. De acordo com o jornal ‘The Sun’, o Newcastle planeja a contratação do meio-campista brasileiro, que tem contrato com o Barcelona, mas está emprestado ao Aston Villa até o fim da atual temporada.> Trajetória de Gabriel Jesus no Manchester City teve altos e baixos
O Aston Villa tem a opção de compra por 40 milhões de euros ao fim do empréstimo, mas o clube deve enfrentar dificuldades para bancar a permanência do atleta.
Com isso, o Newcastle já se prepara para arcar com os custos de Philippe Coutinho, que tem vínculo com o Barcelona até 2023, mas não deve retornar à equipe catalã.
O Newcastle, que recebeu um investimento milionário de um fundo árabe, garantiu a permanência na Premier League. Na última janela de transferências, o clube desembolsou mais de 100 milhões de euros por Bruno Guimarães, Trippier, Chris Wood, Dan Burn e Targett.
Coutinho pode seguir na Premier League na próxima temporada (Foto: LINDSEY PARNABY/AFP)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados