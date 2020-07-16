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futebol

Nesta sexta-feira, nas bancas, Revista Pôster L!: o bi carioca do Fla

O LANCE!, como já é tradicional, está lançando a revista pôster do campeão carioca de 2020, um documento para o torcedor do Fla comprar, ler e guardar e eternizar a conquista...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 14:27

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 14:27

Crédito: Revista pôster estará nas bancas a partir desta sexta-feira (reprodução
O Flamengo conquistou, na noite desta quarta feira, o bicampeonato carioca, ao vencer por 1 a 0 o Fluminense no jogo de volta da final (na ida, deu Mengo 2 a 1). Este foi o 36º Estadual da história do Rubro-Negro. E para celebrar o novo caneco da Era Jorge Jesus, o LANCE! lança a revista pôster FLAMENGO BICAMPEÃO CARIOCA 2019-2020, que estará nas bancas do Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira.Neste documento histórico, o leitor terá em mãos o pôster-gigante do time que foi a campo no jogo do título e mais: relembrar como foi a campanha que começou com o time sub-20 fazendo bonito nas primeiras rodadas e, depois, o 'Dream Team" de Gabigol, Bruno Henrique & Cia confirmando todo o favoritismo.Esta revista pôster especial foi feita especialmente para o torcedor do Flamengo ler e guardar. Não perca!

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