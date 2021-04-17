Neo Química inicia testagens de funcionários contra a Covid-19

Mais de 50 pessoas que trabalham na Neo Química Arena foram testadas contra COVID-19 antes da partida entre Corinthians e São Bento, na última sexta-feira, pelo Campeonato Paulista. Os testes realizados horas antes da partida tiveram parceria com a Vyttra Diagnósticos. Os testes foram um combo Covid Antígeno e Influenza A e B. Os resultados ficaram prontos em 15 minutos.

- É muito importante detectar o vírus mais rápido possível para poder afastar a pessoa infectada dos demais. No mesmo teste a gente consegue identificar além da contaminação a influeza. HCA, Vyttra e Corinthians estão fazendo uma parceria muito importante para todos os funcionários do clube, assim todos ganham com essa parceira - comentou Daniel Soares, diretor da Vyttra.

A parceria entre HCA, Vyttra Diagnóstico e Neo Química Arena seguirá para as próximas partidas no estádio da equipe alvinegra, incluindo a partida contra o Ituano, neste domingo, às 22h.

-É de total importância este exame! Ainda mais porque ficamos diariamente com os atletas. Esses exames são muito importante para garantir a saúde dos profissionais! - disse Rodrigo Coca, fotógrafo oficial do Corinthians.

O HCA já é parceiro da equipe feminina do Corinthians e está envolvido em outros eventos esportivos e sociais, como Cufa e Boxing For You.