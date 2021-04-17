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Neo Química inicia testagens de funcionários contra a Covid-19

Ação conjunta com  a HCA e Vyttra Diagnósticos testará 50 funcionários antes de cada jogo...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 20:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 20:47
Mais de 50 pessoas que trabalham na Neo Química Arena foram testadas contra COVID-19 antes da partida entre Corinthians e São Bento, na última sexta-feira, pelo Campeonato Paulista. Os testes realizados horas antes da partida tiveram parceria com a Vyttra Diagnósticos. Os testes foram um combo Covid Antígeno e Influenza A e B. Os resultados ficaram prontos em 15 minutos.
- É muito importante detectar o vírus mais rápido possível para poder afastar a pessoa infectada dos demais. No mesmo teste a gente consegue identificar além da contaminação a influeza. HCA, Vyttra e Corinthians estão fazendo uma parceria muito importante para todos os funcionários do clube, assim todos ganham com essa parceira - comentou Daniel Soares, diretor da Vyttra.
A parceria entre HCA, Vyttra Diagnóstico e Neo Química Arena seguirá para as próximas partidas no estádio da equipe alvinegra, incluindo a partida contra o Ituano, neste domingo, às 22h.
-É de total importância este exame! Ainda mais porque ficamos diariamente com os atletas. Esses exames são muito importante para garantir a saúde dos profissionais! - disse Rodrigo Coca, fotógrafo oficial do Corinthians.
O HCA já é parceiro da equipe feminina do Corinthians e está envolvido em outros eventos esportivos e sociais, como Cufa e Boxing For You.
-Para nós, os testes da HCA são muito importante porque estamos seguindo o protocolo novo da Federação Paulista. Os jogadores estão em uma bolha, eles saem dessa bolha e vão direto para o estádio assim a gente consegue ter um combate ao vírus. Então os funcionários também testados passam a segurança para todos do Corinthians - finalizou Breno Augusto Felício, gerente da Neo Química Arena.

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