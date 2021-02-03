Neo Química Arena será um dos pontos de vacinação drive-thru contra a Covid-19 em São Paulo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quarta-feira, a Neo Química Arena foi confirmada como um dos pontos de vacinação drive-thru contra a Covid-19 na cidade de São Paulo. O Corinthians usou suas redes sociais para comemorar a confirmação do estádio para essa finalidade. O início da campanha será na próxima segunda-feira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Por enquanto, serão vacinadas apenas pessoas acima de 90 anos, dentro de carros, a fim de evitar aglomeração. O horário em que as doses serão aplicadas será das 8h às 17h, no estacionamento da Neo Química Arena, em Itaquera.

No início do mês de janeiro, o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, já havia colocado o estádio à disposição das autoridades para agilizar a imunização dos paulistanos residentes na Zona Leste da capital paulista.