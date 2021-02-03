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Neo Química Arena será um dos pontos de vacinação drive-thru contra a Covid-19 em São Paulo

Corinthians havia oferecido o estádio às autoridades no início do ano para que fosse usado na campanha de vacinação. Início será na próxima segunda, para pessoas acima de 90 anos...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 19:20

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 19:20

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta quarta-feira, a Neo Química Arena foi confirmada como um dos pontos de vacinação drive-thru contra a Covid-19 na cidade de São Paulo. O Corinthians usou suas redes sociais para comemorar a confirmação do estádio para essa finalidade. O início da campanha será na próxima segunda-feira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre quantos jogadores da base o Corinthians utilizou nesta temporada
Por enquanto, serão vacinadas apenas pessoas acima de 90 anos, dentro de carros, a fim de evitar aglomeração. O horário em que as doses serão aplicadas será das 8h às 17h, no estacionamento da Neo Química Arena, em Itaquera.
No início do mês de janeiro, o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, já havia colocado o estádio à disposição das autoridades para agilizar a imunização dos paulistanos residentes na Zona Leste da capital paulista.
Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou os cinco pontos de vacinação contra a Covid-19. Além da Neo Química Arena, o Pacaembu, o Autódromo de Interlagos, o Anhembi e a Igreja Boas Novas, servirão como locais para o drive-thru dos carros.

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