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futebol

Neo Química Arena! Corinthians anuncia parceira dos naming rigths

Empresa do ramo farmacêutico foi anunciada no começo desta terça-feira, em comemoração aos 110 anos do clube. Evento foi realizado na Arena Corinthians...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 00:13

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 00:13
Crédito: Divulgação/Corinthians
A espera acabou e a Arena Corinthians agora se chama Neo Química Arena. No início da madrugada desta terça-feira (01), que marca os 110 anos de fundação do clube, o presidente Andrés Sanchez anunciou o acordo com a empresa farmacêutica, que pertence a Hypera Pharma .
O Corinthians realizou uma live para anunciar a parceira. Na noite desta segunda-feira, o ator Dan Stulbach e o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli apresentaram o evento, que também contou com algumas participações especiais como a da cantora Negra Li.
Segundo o LANCE! apurou, os valores se aproximam dos R$ 350 milhões por 20 anos de exploração do estádio.
Durante o evento, o presidente Andrés Sanchez comentou sobre a importância dos naming rights para o clube.
- Vai ser um paradigma. Vai mudar a estrutura do futebol com o novo nome. Com certeza será outro boom de dinheiro novo nos clubes de futebol. Não só no Corinthians. Seremos exemplos mais uma vez - afirmou.
A 'novela naming rights' já era uma espécie de tabu para os torcedores do Corinthians. Desde que o estádio foi inaugurado, em 2014, várias tentativas de negociações foram realizadas, mas sem sucesso.

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