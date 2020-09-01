Neo Química Arena! Corinthians anuncia parceira dos naming rigths

Crédito: Divulgação/Corinthians

A espera acabou e a Arena Corinthians agora se chama Neo Química Arena. No início da madrugada desta terça-feira (01), que marca os 110 anos de fundação do clube, o presidente Andrés Sanchez anunciou o acordo com a empresa farmacêutica, que pertence a Hypera Pharma .

O Corinthians realizou uma live para anunciar a parceira. Na noite desta segunda-feira, o ator Dan Stulbach e o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli apresentaram o evento, que também contou com algumas participações especiais como a da cantora Negra Li.

Segundo o LANCE! apurou, os valores se aproximam dos R$ 350 milhões por 20 anos de exploração do estádio.

Durante o evento, o presidente Andrés Sanchez comentou sobre a importância dos naming rights para o clube.

- Vai ser um paradigma. Vai mudar a estrutura do futebol com o novo nome. Com certeza será outro boom de dinheiro novo nos clubes de futebol. Não só no Corinthians. Seremos exemplos mais uma vez - afirmou.