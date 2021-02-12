Neo Química Arena completa a primeira semana de campanha com 1.535 vacinados

A Neo Química Arena teve uma semana muito importante em sua história, já que desde a última segunda-feira recebeu a campanha de vacinação contra a Covid-19, em sistema drive-thru. Primeiro para idosos acima de 90 anos e agora com idade a partir de 85 anos e profissionais de saúde com mais de 60.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Somente nesta primeira semana, 1.535 pessoas foram imunizadas no estádio alvinegro, sendo 505 apenas nesta sexta-feira, número um pouco menor do que o recorde da última quinta, quando 651 pessoas compareceram.
A campanha, que é de execução da Coordenadoria Regional de Saúde - Leste do município, retorna na próxima semana, sempre segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Estacionamento do Lado Leste do estádio, acesso pelo portão E4.
SERVIÇO
Local: Estacionamento Leste da Neo Química Arena, entrada pelo portão E4Data: a partir de 8/2/2021, de segunda a sexta.Horário: 8h às 17hEntrada dos Drives: Portão E4;Circuito montado na parte interna do estacionamento;Box para cadastro e vacinação: I, J e K;Portão H para acesso aos banheiros;Saída pelo portão lateral ao E4.