Neo Química Arena completa a primeira semana de campanha com 1.535 vacinados

Crédito: Ag. Corinthians

A Neo Química Arena teve uma semana muito importante em sua história, já que desde a última segunda-feira recebeu a campanha de vacinação contra a Covid-19, em sistema drive-thru. Primeiro para idosos acima de 90 anos e agora com idade a partir de 85 anos e profissionais de saúde com mais de 60.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Somente nesta primeira semana, 1.535 pessoas foram imunizadas no estádio alvinegro, sendo 505 apenas nesta sexta-feira, número um pouco menor do que o recorde da última quinta, quando 651 pessoas compareceram.

A campanha, que é de execução da Coordenadoria Regional de Saúde - Leste do município, retorna na próxima semana, sempre segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Estacionamento do Lado Leste do estádio, acesso pelo portão E4.

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