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Neo Química Arena, casa do Corinthians, voltará a realizar o tour Casa do Povo 360º

Passeio de 2 horas e com ingressos de R$ 100 leva os torcedores para lugares inéditos da casa do Timão....

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 20:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 20:27
A Neo Química Arena, casa do Corinthians, voltará a realizar o tour Casa do Povo 360º. O passeio que leva os torcedores a lugares pouco visitados pelo público terá vagas exclusivas nos dias 27 de fevereiro e 19 e 20 de março. Os ingressos custam R$ 100.> GALERIA - Róger Guedes e Willian se destacam na vitória do Timão; veja notas
A visita guiada especial pela Neo Química Arena mostra lugares inéditos, como o Centro de Controle de Tecnologia (VOC), túneis subterrâneos de serviço e cabines de rádio, além do átrio, business lounge, sala de imprensa, auditório de coletiva, arquibancada, vestiário, banco de reservas e campo.
Na nova dinâmica, os anfitriões não somente abordam a história do estádio e curiosidades sobre o Timão, mas também mostram bastidores da operação de jogo e informações técnicas de setores inéditos – por exemplo, o sistema de irrigação e o cuidado com o gramado.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista
- O tour Casa do Povo já é um passeio exclusivo, pois o visitante tem acesso a locais que não consegue conhecer se for a um jogo do Corinthians masculino ou feminino, por exemplo. Já o tour 360º é como se fosse o exclusivo do exclusivo, pois é uma experiência ainda mais imersiva na Neo Química Arena. A história do Corinthians e do estádio são muito enriquecedoras, mas saber como há uma vida totalmente à parte na operação de um estádio é algo incrível e, por isso, imperdível – afirmou Gabriel Dolce, gerente do tour Casa do Povo.
Por conta da pandemia, o Casa do Povo segue protocolos necessários e todas as medidas de segurança. É obrigatório ter em mãos comprovante de vacinação, de uma dose ou mais.
INFORMAÇÕES SOBRE OS INGRESSOS PARA O TOUR CASA DO POVO 360º
O tour Casa do Povo 360º custará R$ 100 reais, a ser realizado nos dias 27 de fevereiro (domingo) e 19 (sábado) e 20 (domingo) de março. Conferir horários e disponibilidade através do https://casadopovo.soudaliga.com.br/.
Os ingressos são vendidos apenas de forma ONLINE. Promoções vigentes NÃO são válidas para esse evento.
Para acessar o tour, os visitantes deverão apresentar o QRCode, disponibilizado na Área do Cliente no site de compra – impresso ou no celular. NÃO haverá impressão na hora.
Crianças de 4 a 12 anos, estudantes, professores e idosos acima de 60 anos pagam meia-entrada mediante comprovação com documento original com foto. Crianças de 0 a 3 anos não pagam.
Crédito: FamíliadurantevisitanaNeoQuímicaArena(Foto:PaolaEid/FOTOP

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