Neo Química Arena, casa do Corinthians, lança o tour ‘Reviva em Campo’

A Neo Química Arena, casa do Corinthians que completa oito anos de sua inauguração em maio, através do tour Casa do Povo, lançou o 'Reviva em Campo', novo passeio guiado que fará o torcedor sentir na pele grandes histórias e momentos vividos em Itaquera.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no atual formato do Paulistão

O tour terá a novidade, além de passar por locais habituais (sala de imprensa, auditório de coletivas, zona mista, sala de pré-aquecimento, vestiário e campo), de levar o visitante aos setores Norte, Leste e Sul, por conta das histórias associadas aos respectivos lugares.

Dentre os momentos nos quais o torcedor poderá reviver, estão a selfie do paraguaio Ángel Romero, feita após o gol na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, pelo Brasileirão 2017, como também ficar a poucos metros de onde a meia Ingryd, do Corinthians feminino, fez um gol olímpico diante do Palmeiras, que acabou rendendo o prêmio de “Gol Mais Bonito” da CBF no Brasileirão 2020

Neste tour, haverá mais locais espalhados pelo estádio para sessões de fotos com taças e objetos. O passeio dura cerca de 1h10.

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- A Neo Química Arena é como um ser vivo, alimentado pelas histórias que são construídas aqui a cada jogo, a cada campeonato… Nos tours, os visitantes sempre associam os locais aos momentos marcantes, gols, títulos, então decidimos criar um passeio que vai reviver todos os principais episódios em todos os setores. Nossa ideia é transformar o Tour Reviva em Campo um passeio diário, como uma opção a mais para quem quer conhecer o estádio - afirmou Gabriel Dolce, gerente do tour Casa do Povo.

- Por exemplo, você tem um lado que o Rivellino marcou, de pênalti, o primeiro gol da história do estádio. E tem outro lado onde o Messi, maior jogador do planeta, marcou, também de pênalti, numa semifinal de Copa do Mundo entre Argentina e Holanda… Ou seja, tem histórias para todos os tipos de torcedores reviverem e se emocionarem - concluiu Gabriel.

INFORMAÇÕES SOBRE O TUOR REVIVA EM CAMPO

Datas e horários: a partir desta quarta-feira (23), às 15h30 – conferir vagas e disponibilidades no site oficial

Valores: R$ 60 (dias de semana) e R$ 80 (finais de semana)

Descontos: Fiel Torcedor adimplente tem 20% de desconto, e estudantes, idosos e crianças de 3 a 12 anos têm direito a meia-entrada. Menores de três anos não pagam.

COVID-19: É necessário apresentar comprovante de vacinação de ao menos duas doses. Crianças acima de 12 anos devem apresentar o comprovante de pelo menos uma dose. Sem a documentação necessária, não será permitida a entrada ao tour e nem haverá reembolso do valor.

Como comprar: Os ingressos para o tour Casa do Povo podem ser adquiridos pelo site https://casadopovo.soudaliga.com.br