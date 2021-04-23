Nenê vê possibilidade de dupla com Cazares e diz que Fluminense teve 'bem mais chances' que o River Plate

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense saiu atrás no placar, mas buscou o empate com o River Plate por 1 a 1 na estreia da Libertadores, no Maracanã, nesta quinta-feira. Apesar de ter sido um jogo equilibrado em muitos momentos, o Tricolor saiu com a sensação que teria chances de vencer. Após o jogo, o meia Nenê analisou a atuação e exaltou o grupo.

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- Foi um jogo muito importante pra gente. É estreia, normal a ansiedade. Eles praticamente não tiveram chances claras. Tivemos bem mais chances. Fomos muito corajosos. Tivemos muita personalidade. Muitos achavam que não jogaríamos de igual pra igual, mas acreditamos no nosso grupo. Foi o primeiro grande jogo do time para nos dar confiança pra brigar pelas vitórias fora de casa - disse o atleta.

Veja a tabela da LibertadoresNene foi substituído já no segundo tempo e deu lugar a Cazares, o grande responsável por mudar o jogo e dar a assistência para Fred marcar o gol de empate. O jogador, que bateu o recorde e se tornou o mais velho a vestir a camisa do Fluminense na Libertadores aos 39 anos, projetou uma possível dupla no meio de campo.

- Eu já falei sobre isso. Que podemos sim (jogar junto com Cazares). É importante encorpar o grupo para termos uma situação diferente quando precisar nos jogos. É muito importante os jogadores que entrarem ajudarem. Eu fico feliz e vamos em busca do próximo jogo - comentou.