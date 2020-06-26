Nenê tranquiliza torcida e diz ser o jogador do Fluminense com COVID-19

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense F.C.

O único jogador do Fluminense que testou positivo para a COVID-19 é o meia Nenê. O jogador publicou um vídeo nas redes sociais na noite de quinta-feira para tranquilizar e agradecer aos torcedores pelas mensagens de preocupação. Ele já está sem sintomas, mas isolado em casa e não treina com o restante do elenco no CT Carlos Castilho.

Inicialmente, o exame de Nenê havia tido resultado inconclusivo. No último sábado, o atleta realizou novo teste para ter o veredito. Por isso, o meia de 38 anos e artilheiro do Fluminense na temporada irá desfalcar a equipe de Odair Hellmann na reestreia do Campeonato Carioca, no domingo, contra o Volta Redonda.

– E aí, galera? Estou aqui para agradecer o carinho de vocês, tantas mensagens que estou recebendo de força e preocupação. Dizer que estou bem, só meu cabelo que não (risos). Já não tenho sintoma nenhum, graças a Deus já (estou) no finalzinho do isolamento e logo logo aos trabalhos, se Deus quiser. Se cuida, hein. "Tamo" junto – disse o jogador.