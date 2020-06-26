Nenê tranquiliza torcida e diz ser o jogador do Fluminense com COVID-19

O único jogador do Fluminense que testou positivo para a COVID-19 é o meia Nenê. O jogador publicou um vídeo nas redes sociais na noite de quinta-feira para tranquilizar e agradecer aos torcedores pelas mensagens de preocupação. Ele já está sem sintomas, mas isolado em casa e não treina com o restante do elenco no CT Carlos Castilho.
Inicialmente, o exame de Nenê havia tido resultado inconclusivo. No último sábado, o atleta realizou novo teste para ter o veredito. Por isso, o meia de 38 anos e artilheiro do Fluminense na temporada irá desfalcar a equipe de Odair Hellmann na reestreia do Campeonato Carioca, no domingo, contra o Volta Redonda.
– E aí, galera? Estou aqui para agradecer o carinho de vocês, tantas mensagens que estou recebendo de força e preocupação. Dizer que estou bem, só meu cabelo que não (risos). Já não tenho sintoma nenhum, graças a Deus já (estou) no finalzinho do isolamento e logo logo aos trabalhos, se Deus quiser. Se cuida, hein. "Tamo" junto – disse o jogador.
Para o lugar de Nenê, o meia Paulo Henrique Ganso ganhará a primeira chance como titular em 2020. Além do camisa 77, outras quatro pessoas testaram positivo para coronavírus no clube: dois funcionários e dois parentes de jogadores. Foram 191 testes no total.O meia Nene publicou um vídeo agradecendo as mensagens recebidas. Ele é o jogador do Fluminense que deu positivo para COVID-19 nos primeiros testes realizados #lanceFLU pic.twitter.com/yhl4Crwp1u— Luiza Sá (@luizasabg) June 25, 2020 E MAIS:Com Ganso e Fred: o que esperar do Fluminense na reestreia do CariocaClubes e CBF mudam data para transferências e preveem duas janelas para esta temporadaFluminense e Lyon fazem votação para escolher gol mais bonito de Fred E MAIS: