Nenê tem lesão na coxa esquerda e está fora do duelo com o Fortaleza

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Após exames realizados na manhã desta terça, uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda do meia Nenê foi detectada. Com isso, além de Fred e Dodi, que estão suspensos, o Fluminense não poderá contar com o experiente jogador no duelo com o Fortaleza, marcado para o próximo sábado, às 21h, no Castelão.

Vale destacar que o camisa 77 sentiu um incômodo na região na vitória sobre o Santos por 3 a 1, no Maracanã, no último domingo. Ainda no primeiro tempo, ele foi substituído pelo atacante Marcos Paulo, que voltou a balançar as redes. Nenê já se reapresentou e iniciou o tratamento no departamento médico do CT Carlos Castilho.

A tendência é que Marcos Paulo seja o substituto do jogador para a partida contra os cearenses, visando dar mais velocidade pelas pontas. No entanto, o técnico Odair Hellmann tem duas opções no elenco para a posição, os meias Ganso e Miguel. Wellington Silva e Lucca também podem ser alternativas para o jogo.