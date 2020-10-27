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Nenê tem lesão na coxa esquerda e está fora do duelo com o Fortaleza

Experiente jogador foi substituído por Marcos Paulo ainda no primeiro tempo do confronto com o Santos, no último domingo, no Maracanã, após sentir um incômodo na região...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 14:30
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
Após exames realizados na manhã desta terça, uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda do meia Nenê foi detectada. Com isso, além de Fred e Dodi, que estão suspensos, o Fluminense não poderá contar com o experiente jogador no duelo com o Fortaleza, marcado para o próximo sábado, às 21h, no Castelão.
Vale destacar que o camisa 77 sentiu um incômodo na região na vitória sobre o Santos por 3 a 1, no Maracanã, no último domingo. Ainda no primeiro tempo, ele foi substituído pelo atacante Marcos Paulo, que voltou a balançar as redes. Nenê já se reapresentou e iniciou o tratamento no departamento médico do CT Carlos Castilho.
A tendência é que Marcos Paulo seja o substituto do jogador para a partida contra os cearenses, visando dar mais velocidade pelas pontas. No entanto, o técnico Odair Hellmann tem duas opções no elenco para a posição, os meias Ganso e Miguel. Wellington Silva e Lucca também podem ser alternativas para o jogo.
Invicto há 7 partidas e com sua melhor campanha desde 2015, o Fluminense entrou no G4 do Brasileirão com 29 pontos e encerra o primeiro turno contra o Fortaleza no sábado, às 21h. Com a semana cheia, em virtude das eliminações nas copas, Odair terá mais três dias para trabalhar com a equipe em busca de manter a regularidade na competição.

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