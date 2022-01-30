Nene reconhece melhora na etapa final e cita que Vasco precisa evoluir: 'Tivemos chances de matar o jogo'

Em São Januário, o Vasco apresentou dois tempos distintos contra o Boavista. Nos primeiros quarenta e cinco minutos, o time não conseguiu produzir ofensivamente e ter aquele futebol vertical da última partida. Na etapa final, porém, houve um crescimento do volume de jogo. No entanto, a vitória não veio e Nene explicou em que aspectos o Cruz-Maltino pecou e que necessita melhorar ao longo da temporada. - A gente jogou em casa, eles estavam mais fechados. O objetivo era frear o nosso ataque, e nós estávamos muito desorganizados no primeiro tempo. Não era nosso jogo. No segundo, melhoramos muito, tivemos chances de matar o jogo. Não fizemos e tomamos. Normal do futebol. O time não parou de lutar em nenhum minuto, tem que ser isso tem que ficar também. Não saímos com a vitória e precisamos melhorar - disse, em entrevista à transmissão da Cariocão TV.
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No gol marcado por Raniel, o meio-campista foi responsável por carregar a bola no contra-ataque e dar um passe açucarado. O atacante prometeu dar R$ 500 para cada assistência que receber na temporada. Nene brincou e disse que irá cobrar o companheiro de equipe.
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- Quinhentão para o vovô (risos). Lógico que vou cobrar. Quinhentão já é uma janta, hein, Leandrão - brincou e citou o treinador adversário.
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O próximo compromisso do Gigante da Colina no Campeonato Carioca acontece na quarta-feira, dia 2, às 21h35. O adversário será o Nova Iguaçu, novamente em São Januário, pela terceira rodada da competição.