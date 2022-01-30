Nene reconhece melhora na etapa final e cita que Vasco precisa evoluir: 'Tivemos chances de matar o jogo'

Em São Januário, o Vasco apresentou dois tempos distintos contra o Boavista. Nos primeiros quarenta e cinco minutos, o time não conseguiu produzir ofensivamente e ter aquele futebol vertical da última partida. Na etapa final, porém, houve um crescimento do volume de jogo. No entanto, a vitória não veio e Nene explicou em que aspectos o Cruz-Maltino pecou e que necessita melhorar ao longo da temporada. - A gente jogou em casa, eles estavam mais fechados. O objetivo era frear o nosso ataque, e nós estávamos muito desorganizados no primeiro tempo. Não era nosso jogo. No segundo, melhoramos muito, tivemos chances de matar o jogo. Não fizemos e tomamos. Normal do futebol. O time não parou de lutar em nenhum minuto, tem que ser isso tem que ficar também. Não saímos com a vitória e precisamos melhorar - disse, em entrevista à transmissão da Cariocão TV.