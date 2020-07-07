Nenê rebate críticas sobre média de idade alta do Flu: 'Muito injustas'

Crédito: Lucas Merçon/ Fluminense

O meia Nenê rebateu críticas de que a média de idade elevada do elenco seria uma das debilidades do Fluminense. Em coletiva de imprensa virtual, nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, véspera da decisão da Taça Rio, contra o Flamengo, ele apontou os resultados positivos em campo como a única resposta possível e negou que isso afete o desempenho da equipe.

– Acho que são críticas muito injustas. Até a gente voltar a jogar, a média de idade era praticamente a mesma e nós estávamos muito bem. Éramos a equipe que mais tinha feito gols no campeonato, tínhamos a melhor defesa. A gente sabe que vive de resultados. Não levamos isso em conta porque as pessoas que estão de fora não sabem a realidade que nós vivemos. Já estamos acostumados, isso não atrapalhar em nada. Acredito que seja injusto, como disse, mas a gente sabe que futebol é assim. Não interessa se estamos menos treinados, se o time tem mais ou menos idade, se tem ou não experiência ou se está ou não entrosado, o que importa é o resultado. Se você não tem resultado, consequentemente, vão existir críticas e pressão. Isso é algo totalmente normal para nós e já estamos acostumados – afirmou Nenê.

Sobre a partida decisiva, nesta quarta-feira, no Maracanã, Nenê apontou o Rubro-Negro como favorito, em especial pela questão física, mas disse acreditar na força mental e na união do elenco para fazer frente ao rival.