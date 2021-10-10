Nenê perde pênalti no fim, e Vasco é derrotado pelo Sampaio Corrêa na Série B do Brasileirão

No Castelão, o Vasco foi derrotado pelo Sampaio Corrêa por 1 a 0 e perdeu a oportunidade de colar no G4 da Série B. Mesmo com menos um, a equipe maranhense abriu o placar com Allan Godói e voltou a vencer após sete rodadas. No fim, Nenê desperdiçou um pênalti, com uma grande defesa de Luiz Daniel. O Cruz-Maltino está na 8ª colocação com 43 pontos, enquanto a Bolívia Querida ocupa a 10ª com 40.O próximo compromisso do Vasco na Série B será diante do líder Coritiba, sábado, dia 16, às 16h30, em São Januário. O Sampaio Corrêa, por sua vez, volta a campo na terça-feira, novamente no Castelão, às 19h, contra o Vitória. Ambas as partidas serão válidas pela 30ª rodada da competição.
INÍCIO FULMINANTEO Vasco iniciou a partida com uma marcação no campo do adversário, tentando forçar o erro nas saídas de bola. Pela esquerda, Nene tentou o cruzamento rasteiro na área, mas Luiz Daniel encaixou a bola. Em seguida, Riquelme fez uma bela jogada por dentro e achou Gabriel Pec na área. O atacante bateu cruzado e bola passou rente à trave do time maranhense.
PÊNALTI ANULADONa primeira grande jogada dos donos da casa, Ciel recebeu um belo passe pela direita e dividiu com o goleiro Vanderlei. O árbitro Caio Max assinalou a penalidade máxima com muita reclamação por parte dos jogadores vascaínos. No entanto, após consulta ao VAR, o juiz decidiu anular o pênalti e dar sequência ao jogo.
BOLÍVIA PELO ALTOAs únicas oportunidades do Sampaio Corrêa no primeiro tempo foram em jogadas pelo alto. Na primeira delas, Pimentinha cruzou na área e Allan cabeceou por cima, mas a bola ainda chegou a desviar em Ricardo Graça. Na cobrança de escanteio, o atacante voltou a cabecear, mas Vanderlei defendeu.
VASCO PELA ESQUERDA E EXPULSÃO POLÊMICAO Gigante da Colina explorou o lado esquerdo durante todo primeiro tempo. Nene cobrou um escanteio rasteiro e a bola passou por Cano. Na sobra, Castan finalizou e foi bloqueado. Em boa jogada de Marquinhos Gabriel, Pec recebeu na frente e dividiu com o lateral Luís Gustavo. O árbitro expulsou o jogador em meio à muitas reclamações dos atletas da equipe maranhense.
GOL ANULADONo início da etapa final, o time da Cruz de Malta balançou a rede, mas havia um impedimento no lance. Gabriel Pec achou Nene na área e o camisa 77 marcou. Contudo, o camisa 11 estava à frente na origem do lance. Mesmo com um a mais em campo, os visitantes deixaram espaço e o Sampaio chegou com perigo com Ciel, que bateu colocado.
GOL DE CABEÇAFernando Diniz, então, tirou Ricardo Graça e decidiu ousar ao colocar Daniel Amorim, mais um centroavante. Mas foi o time maranhense quem chegou com perigo. Nilson Júnior recebeu no lado esquerdo e ficou de frente para Vanderlei, mas chutou em cima do goleiro. Em uma cobrança de escanteio, Allan Godói apareceu sozinho e cabeceou para o fundo da rede.
INCRÍVELAo tomar o gol, o Vasco teve que se lançar ao ataque de vez e teve uma grande oportunidade. Nenê cruzou na área e a bola sobrou para Daniel Amorim, que tentou um vôlei, mas Luíz Daniel fez uma grande defesa e salvou o Sampaio Corrêa. Aos 40, após escanteio, Leandro Castan teve a chance de finalizar na pequena área, mas desequilibrado.
LUIZ DANIEL SALVA O SAMPAIONo fim, Morato cruzou para Cano, que dominou e chutou forte, mas o goleiro do Sampaio Corrêa voltou a se destacar e fechar o gol. Em uma boa jogada do Vasco, Riquelme sofreu o pênalti. Nenê foi para a cobrança e o arqueiro defendeu para sacramentar a vitória do time maranhense.
FICHA TÉCNICASAMPAIO CORRÊA 1X0 VASCO
Data/Hora: 9/10/2021, às 21hLocal: Castelão, em São Luís (MA)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)VAR: Heber Roberto Lopes (SC)Cartões Amarelos: Luiz Daniel, Márcio Araújo, Alyson e Ciel (SAM) / Figueiredo e Daniel Amorim (VAS)Cartões Vermelhos: Luís Gustavo (SAM)
Gols: Allan Godói (19'/2T)
SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)Luiz Daniel, Luís Gustavo, Alan Godói, Nilson Júnior e Alysson; Baraka, Eloir, Márcio Araújo (Ferreira - intervalo); Nadson (Jean Silva 23'/2T), Pimentinha (Jarro Pedroso 45'/2T) e Ciel (Diego Cardoso 41'/2T)
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)Vanderlei, Zeca (Figueiredo 40'/2T), Ricardo Graça (Daniel Amorim 14'/2T), Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Nene, Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec (João Pedro 27'/2T), Morato e Cano.