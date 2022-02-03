Nenê marca duas vezes e comanda a vitória do Vasco sobre o Nova Iguaçu

A tranquilidade reinou quase que absoluta em São Januário na noite desta quarta-feira (02). A atuação do Vasco foi segura durante quase todo o tempo, o time chegou a ter três gols de vantagem, mas um susto no fim deixou o placar em 3 a 2. Vitória, invencibilidade no Campeonato Carioca mantida, só que sem a segurança de quase toda a partida.
O jogo começou animado e equilibrado. Com quatro minutos, Gabriel Pec enfileirou adversários por 20 metros até ser derrubado com falta forte. Três minutos depois, Dieguinho chutou de fora da área, obrigando Thiago Rodrigues a fazer boa defesa. Em seguida, Pec e Raniel tiveram chances, mas perderam. Até que aos 18 minutos, a bola bateu no braço esquerdo de Leonardo. Nene cobrou o pênalti e abriu o placar.
Aos 35 minutos, boa trama resultou no passe de Nene para Raniel. O centroavante limpou, chutou e a bola bateu em Pec, que completou. O ponta, porém, estava impedido. Quatro minutos depois, Gilberto cobrou falta com muita força, de longe, obrigando o goleiro vascaíno a fazer boa defesa.
O segundo tempo começou com um quase gol do time visitante. Samuel, após jogada pela direita. Mas a bola foi para fora. O que não foi para fora foi o cabeceio de Raniel, aos sete minutos, depois do cruzamento açucarado de Ulisses, que surpreendeu aparecendo no ataque.
O placar dilatou aos 16, quando Nene recebeu lançamento de Matheus Barbosa, avançou pela esquerda, passou por um zagueiro e deslocou o goleiro. Golaço e goleada desenhada. Aos 25, Andrey quase descontou, mas o chute de fora da área foi no travessão.
Havia um Samuel no meio do caminho. O centroavante do Nova Iguaçu aproveitou as chances que teve aos 37 e aos 46 minutos, dando emoção à partida. Era 3 a 2 no placar, e ele não mais foi alterado.