Nene fala sobre ser o líder do Vasco na temporada: 'Torcedor sabe da minha vontade e da minha paixão'

Com muitas mudanças, o elenco do Vasco se prepara para a estreia no Campeonato Carioca e terá novamente como referência um velho conhecido da torcida: Nene. O meio-campista, que voltará a vestir a camisa 10, sabe de sua importância para ajudar os meninos da base e unir um grupo repleto de caras novas. - Tenho 40 anos, tenho que estar acostumado. Uma das minhas vantagens é conhecer esse clube, o torcedor sabe da minha vontade e da minha paixão. Estou preparado tanto dentro quanto fora de campo. Coisa normal, tento lidar da melhor maneira, com dedicação e sendo correto. As coisas vão acontecer naturalmente - analisou o meio-campista.

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O meio-campista revelou que o time sentirá dificuldade no início, pois teve menos tempo de pré-temporada que os clubes menores. Porém, ele afirmou que a qualidade deve ultrapassar esses problemas iniciais e o grupo tem se dedicado nos treinos e elogiou o trabalho do técnico Zé Ricardo.

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- A gente vai ter uma dificuldade física maior em relação ao adversário, porque nossa pré-temporada foi mais curta. Vamos ter que sobressair com nossa qualidade, não vamos ter o ritmo ideal ainda, mas o time está se dedicando bastante, o Zé está passando as maneiras que ele quer que joguemos. Estou feliz com o trabalho.

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O camisa 10 também ressaltou que é preciso ter paciência neste início de temporada, pois foram muitas mudanças no grupo. Até o momento, o Vasco anunciou onze jogadores e deve oficializar a contratação do atacante Getúlio, ex-Avaí.

- Eu entendo o torcedor, eu também quero ganhar todos os jogos. Mas é um grupo novo, vamos ter dificuldades, mas vamos ver um time com a cara do Zé. Um time que gosta de jogar ofensivamente, com jogadores que podem somar, mas é preciso paciência - disse.