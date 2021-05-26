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Nene exalta em 'satisfação pessoal' após gol na Libertadores e fala em 'objetivos maiores' para o Fluminense

Meia fez o segundo gol do Tricolor na vitória diante do River Plate; são 25 bolas na rede com a camisa do Flu em três temporadas...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 18:33

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 18:33
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense fez história ao bater o River Plate (ARG) por 3 a 1 na Argentina, na última terça-feira. Mas a noite foi ainda mais especial para Nene. Em seu primeiro gol na competição continental, o meia se tornou o jogador mais velho a marcar pelo Tricolor na Libertadores, com 39 anos e 310 dias, além de igualar o recorde do atacante Roque Santa Cruz (1999-2017) após voltar a balançar a rede no torneio depois de 18 anos.
> ATUAÇÕES: Fred tem noite de garçom e Caio Paulista faz a diferença na vitória histórica do Fluminense
- Feliz demais pela classificação, liderança do grupo e pelo primeiro gol nessa Libertadores. Sabíamos que não seria um jogo fácil, nos preparamos muito e sei que essa vitória é fruto de todo nosso esforço e dedicação. Temos um grupo unido pelo objetivos do clube, queremos sempre mais. Agora que estamos tranquilos com a classificação, vamos atrás de objetivos maiores dentro da competição. É extremamente gratificante viver esse momento, é uma satisfação pessoal muito grande chegar ao meu 25º gol pelo Fluminense, sendo um gol tão importante, num jogo dessa dimensão - disse o jogador.
Veja como ficou o Grupo D da Libertadores
Nene vive momento de afirmação na temporada. Ele voltou ao time titular na final do Campeonato Carioca após perder a vaga para Cazares e foi titular novamente diante do River, quando recebeu belo passe de Fred para fazer um golaço. Até aqui são seis assistências e dois gols feitos. Com a camisa tricolor, um total de 94 jogos e 25 gols.

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