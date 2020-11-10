Nenê e Pacheco treinam com o grupo e podem ficar à disposição no Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense poderá ter dois importantes reforços para o jogo contra o Palmeiras, no sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Nenê e o atacante Fernando Pacheco treinaram com bola junto ao restante do grupo e têm a possibilidade de ficarem à disposição de Odair Hellmann. A atividade foi leve. Portanto, ainda é cedo para cravar se ambos terão condições de atuar.

Após a derrota para o Grêmio por 1 a 0, os jogadores folgaram na segunda-feira e se reapresentaram nesta terça no CT Carlos Castilho. Os dois já vinham realizando trabalhos de transição na semana passada e, caso participem normalmente das atividades até sexta, podem atuar.

Nenê sentiu a coxa esquerda na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, em 25 de outubro, e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Já Pacheco lesionou a coxa direita no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG.