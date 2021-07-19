Nene é eleito craque da semana da Libertadores pela Conembol após atuação contra o Cerro Porteño

Nesta segunda-feira, Nene foi eleito o craque da semana da Libertadores pela Conmebol. Em jogo válido pela ida das oitavas de final do campeonato, o meia abriu o placar para o Fluminense e teve o melhor desempenho da equipe na partida contra o Cerro Porteño, em Assunção, na última terça-feira. Ao marcar o gol, o jogador se tornou o atleta mais velho a pontuar em um mata-mata de Libertadores. A premiação não poderia vir em dia melhor: neste mesmo dia, Nene completa 40 anos.
> Confira a primeira rodada das oitavas de final da Libertadores 2021Com o resultado de 2 a 0 fora de casa, o Tricolor conta com vantagem para o jogo de volta, podendo perder por até um gol de diferença. A partida, que seria na próxima terça, foi adiada para o dia 3 de agosto em razão do falecimento de Alexsandro Arce, filho de Francisco Arce, técnico do Cerro Porteño.