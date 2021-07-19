Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nene é eleito craque da semana da Libertadores pela Conembol após atuação contra o Cerro Porteño
futebol

Nene é eleito craque da semana da Libertadores pela Conembol após atuação contra o Cerro Porteño

Meia completa 40 anos nesta segunda-feira e foi agraciado no dia do seu aniversário; jogador se tornou o mais velho a marcar um gol em mata-mata de Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 15:11

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:11

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Nesta segunda-feira, Nene foi eleito o craque da semana da Libertadores pela Conmebol. Em jogo válido pela ida das oitavas de final do campeonato, o meia abriu o placar para o Fluminense e teve o melhor desempenho da equipe na partida contra o Cerro Porteño, em Assunção, na última terça-feira. Ao marcar o gol, o jogador se tornou o atleta mais velho a pontuar em um mata-mata de Libertadores. A premiação não poderia vir em dia melhor: neste mesmo dia, Nene completa 40 anos.
> Confira a primeira rodada das oitavas de final da Libertadores 2021Com o resultado de 2 a 0 fora de casa, o Tricolor conta com vantagem para o jogo de volta, podendo perder por até um gol de diferença. A partida, que seria na próxima terça, foi adiada para o dia 3 de agosto em razão do falecimento de Alexsandro Arce, filho de Francisco Arce, técnico do Cerro Porteño.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados