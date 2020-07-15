Nenê é a maior ameaça à artilharia de Gabigol no Carioca

Após uma disputa atípica, com paralisação em razão da pandemia de coronavírus e muita briga nos bastidores, Flamengo e Fluminense finalmente definirão o campeão do Campeonato Carioca de 2020. As equipes se enfrentam nessa quarta-feira, às 21 horas, no Maracanã. Os rubros-negros têm a vantagem do empate por terem vencido o primeiro confronto por 2 a 1.

Apesar de ter largado na frente, o time da Gávea terá um desfalque importante no jogo final: Gabigol. O atacante foi expulso na primeira partida e não joga nessa quarta. Pedro, que marcou um dos gols no duelo anterior, deve ser o seu substituto.

A ausência do camisa 9 abre brecha também para uma mudança na artilharia do Estadual. Gabriel vem liderando o ranking com oito bolas na rede, junto de João Carlos, do Volta Redonda. O centroavante não atua mais na competição, porém, um outro adversário estará em campo: Nenê. O meia tricolor tem 6 gols no campeonato e terá a chance não só de levar o Flu ao título mas também de superar o rival na briga pela artilharia. Correndo por fora, mas ainda com chances, estão Bruno Henrique e Pedro, ambos do Flamengo, e Evanílson, do Fluminense, todos com cinco tentos. Quem será que leva?