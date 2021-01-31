AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nenê comemora vitória e lamenta gol perdido antes do meio-campo: 'Seria incrível'
futebol

Nenê comemora vitória e lamenta gol perdido antes do meio-campo: 'Seria incrível'

Meia do Fluminense ia aproveitando o gol sem goleiro do Goiás para marcar um golaço, mas a bola subiu demais depois de quicar...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2021 às 19:40
Crédito: Celso Pupo/Fotoarena
O Fluminense teve uma ótima apresentação e matou a partida contra o Goiás ainda no primeiro tempo, fazendo 3 a 0, com um gol de Nino e dois de Martinelli. Mas um lance ficou marcado. Aos 40 minutos da etapa inicial, Nenê aproveitou que Tadeu estava fora do gol para tentar pegar o Goiás de surpresa. O meia chutou de trás do meio de campo, a bola foi na direção do gol, quicou na frente da baliza, bateu na rede em cima do travessão e saiu. Após o duelo no Estádio Nilton Santos, o jogador lamentou não ter marcado.
- Até agora não acredito que a bola bateu e subiu. Seria um gol incrível. Fiquei p***, de verdade. Mas o mais importante eram os três pontos, precisávamos muito para manter a pegada rumo ao objetivo. Muito feliz com a grande vitória. O time deles é difícil, vinha de vitória. Estamos mostrando que o nosso time é unido e podemos chegar ao nosso objetivo da Libertadores - afirmou Nenê.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O bom resultado coloca o Fluminense na quinta posição, com 53 pontos. Caso vença, o Palmeiras ainda pode ultrapassar o Tricolor, mas a equipe retorna ao G6 depois de nove rodadas. Na próxima quarta-feira, o time de Marcão encara o Bahia, fora de casa, às 21h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Agronegócio
El Niño: por que se preparar para o pior é a melhor opção
Imagem BBC Brasil
A indústria global de falsos médicos feitos por IA que usa o medo para viralizar entre idosos no Brasil: 'Achei que fosse real'
Aplicativo Simples Nacional
Setembro de 2026: o prazo que vai mudar a lógica do Simples Nacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados