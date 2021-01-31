Nenê comemora vitória e lamenta gol perdido antes do meio-campo: 'Seria incrível'

Crédito: Celso Pupo/Fotoarena

O Fluminense teve uma ótima apresentação e matou a partida contra o Goiás ainda no primeiro tempo, fazendo 3 a 0, com um gol de Nino e dois de Martinelli. Mas um lance ficou marcado. Aos 40 minutos da etapa inicial, Nenê aproveitou que Tadeu estava fora do gol para tentar pegar o Goiás de surpresa. O meia chutou de trás do meio de campo, a bola foi na direção do gol, quicou na frente da baliza, bateu na rede em cima do travessão e saiu. Após o duelo no Estádio Nilton Santos, o jogador lamentou não ter marcado.

- Até agora não acredito que a bola bateu e subiu. Seria um gol incrível. Fiquei p***, de verdade. Mas o mais importante eram os três pontos, precisávamos muito para manter a pegada rumo ao objetivo. Muito feliz com a grande vitória. O time deles é difícil, vinha de vitória. Estamos mostrando que o nosso time é unido e podemos chegar ao nosso objetivo da Libertadores - afirmou Nenê.

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